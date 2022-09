Affirm et Amazon offrent une option de paiement échelonné aux clients du Canada





Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui permet aux consommateurs d'acheter ce qu'ils souhaitent en toute liberté et aide à stimuler la croissance des commerçants, annonce aujourd'hui qu'il étendait au Canada sa relation avec Amazon afin de faire bénéficier les clients d'Amazon.ca d'une plus grande souplesse et de sa transparence en matière de paiement. La nouvelle méthode de règlement sera proposée à tous les clients admissibles à l'étape du paiement, en anglais et en français, au cours du prochain mois.

Les clients qui choisissent de payer à l'aide d'Affirm au moment du paiement sur Amazon.ca devront se soumettre à une vérification de crédit simple, rapide, gratuite, qui n'entraînera aucune incidence sur leur cote de crédit. En quelques secondes, la technologie d'Affirm déterminera les différentes possibilités de paiements pour chaque client. S'ils sont approuvés, les clients admissibles pourront diviser leurs achats de 50 $ et plus en paiements mensuels simples. Dès le début, ils connaîtront le nombre de paiements mensuels prévus et sauront quand ils auront fini de payer. Même s'ils accusent un retard ou manquent un paiement, le montant total de leur remboursement n'augmentera pas, et des frais de retard ou des frais cachés ne leur seront pas facturés.

«?Nous cherchons sans cesse à améliorer l'expérience de paiement de nos clients, notamment la façon dont ils peuvent payer leurs commandes et le moment où le faire, indique David Williams, vice-président aux produits de paiement chez Amazon. L'arrivée d'Affirm au Canada permet à nos clients de profiter d'une autre méthode de paiement souple pour régler leurs achats.?»

«?Depuis le lancement de ce service chez Amazon aux États-Unis, nous avons offert aux clients admissibles un outil puissant qui leur permet d'augmenter leur pouvoir d'achat de manière responsable, déclare Geoff Kott, directeur du financement pour Affirm. Nous sommes très heureux de faire bénéficier les clients d'Amazon.ca de la possibilité d'acheter des objets de tous les jours et des articles importants grâce à Affirm, et ce, en profitant du même niveau de transparence et de souplesse que les clients attendent d'Affirm dans tous les marchés où l'entreprise est présente, en Amérique du Nord comme ailleurs.?»

À propos d'Affirm

Affirm a pour mission de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement ? qui est basé sur la confiance et la transparence et sert avant tout les intérêts des gens ? nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d'économiser de manière responsable, en plus de donner à des milliers d'entreprises les outils nécessaires pour favoriser leur croissance. Contrairement à la plupart des cartes de crédit et d'autres options de paiement échelonné, nous montrons aux consommateurs exactement ce qu'ils paieront, nous n'augmentons jamais ce montant et nous ne facturons jamais de frais de retard ou cachés. Suivez Affirm dans les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter.

AFRM-F

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 09:15 et diffusé par :