La 2ème édition de la conférence annuelle d'Investopia 2023 sera tenue à Abou Dhabi





Tenue sous le thème « Envisager les opportunités en période de changement », Abu Dhabi accueillera la deuxième conférence annuelle d'Investopia les 1er et 2 mars 2023, en collaboration avec le Département du développement économique d'Abou Dhabi (ADDED). L'annonce a été faite par S.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, ministre de l'Économie des Émirats arabes unis, au cours d'une session de travail organisée conjointement par Investopia et l'ADDED à Abou Dhabi, en présence des partenaires d'Investopia, des hauts fonctionnaires et des PDG des secteurs public et privé.

Investopia 2023 examinera les changements et tendances dans les investissements internationaux à la lumière des développements qui ont créé de nouveaux modèles économiques liés à la réalité virtuelle, et à l'économie durable et verte.

« Les défis auxquels les économies mondiales font actuellement face ont mis en évidence la nécessité stratégique d'élaborer davantage de solutions à travers de nouveaux secteurs économiques capables de répondre aux exigences du développement durable et de générer des opportunités de croissance, » a déclaré S.E. Bin Touq. « La 2ème édition de la conférence annuelle d'Investopia, qui sera tenue l'année prochaine à Abou Dhabi, discutera d'une nouvelle génération d'opportunités d'investissement dans le domaine des technologies des transports, le climat, l'alimentation et l'énergie, qui désormais constituent un véritable pari pour le développement durable et les piliers fondamentaux des économies futures, » a-t-il ajouté.

S.E. Bin Touq a souligné que les Émirats arabes unis se sont fixé un objectif ambitieux pour les 50 prochaines années pour permettre la transition vers un nouveau modèle de développement plus ouvert sur le monde et basé sur des technologies avancées, un capital humain talentueux, de la créativité et des idées émergentes. « Investopia est l'une des initiatives majeures et importantes destinées à soutenir les ambitions nationales, offrir un nouvel espace pour promouvoir le dialogue mondial sur l'investissement et contribuer à produire des idées innovantes capables de créer de nouvelles opportunités pour une croissance durable » a-t-il noté.

S.E. Mohamed Ali Al Shorafa, président d'ADDED, a déclaré : « Co-organiser la deuxième édition de la conférence d'Investopia reflète nos efforts pour renforcer la réputation des Émirats arabes unis comme centre d'investissement mondial et consolide la position d'Abou Dhabi en tant que centre d'affaires actif, prospère et préféré ».

« Abou Dhabi a soutenu le développement d'un environnement commercial favorable, une connectivité et une infrastructure inégalées, et un esprit entrepreneurial qui confère aux investisseurs des opportunités pour la croissance. Nous sommes certains qu'Investopia, une des initiatives stratégiques importantes dans le cadre des 'Projects of the 50' (projets pour les 50 prochaines années), constitue la plate-forme parfaite pour discuter des tendances économiques actuelles et futures et des moyens d'améliorer la compétitivité de notre économie nationale », a conclu S.E. Al Shorafa.

