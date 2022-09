LUXASIA remporte le prix des sociétés les mieux gérées à Singapour remis par Deloitte pour une deuxième année consécutive





SINGAPOUR, 22 septembre 2022 /CNW/ - LUXASIA a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées à Singapour par Deloitte cette année. Ce prix est une affirmation retentissante du plan de croissance triennal complet et ambitieux de l'entreprise, ainsi que de sa culture axée sur l'innovation, la diversité et le travail d'équipe.

« Cette marque de reconnaissance est capitale alors que nous entamons le prochain chapitre d'hypercroissance de notre entreprise qui aura lieu au cours des trois prochaines années. Nous visons à conquérir le secteur prospère des cosmétiques et de l'art de vivre de luxe en Asie-Pacifique, grâce aux solides capacités que nous avons forgées au cours de notre rigoureux parcours de transformation de cinq ans. Notre équipe composée de 2 000 employés talentueux répartis dans 15 marchés mènera la charge », a déclaré Wolfgang Baier, chef de la direction du groupe LUXASIA.

Le programme des sociétés les mieux gérées est un programme de remise de prix reconnu dans 48 pays du monde. Il évalue les entreprises en fonction de quatre piliers : la stratégie, la qualité de la gestion, les capacités et l'innovation, la culture et l'engagement, ainsi que la gouvernance et les finances.

LUXASIA est le principal créateur de marques dans la région de l'Asie-Pacifique grâce à des capacités de distribution omnicanale intégrant une distribution de luxe de premier ordre, un commerce en ligne intelligent et des analyses approfondies des consommateurs. L'entreprise est présente sur 15 marchés, dispose de 2 000 employés talentueux et travaille en partenariat avec plus de 120 marques. Bien qu'elle ait investi dans cinq années de transformation éprouvante, LUXASIA n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. L'entreprise a dévoilé un plan de croissance sur trois ans couvrant les domaines des talents, des entreprises et des consommateurs et des capacités omnicanales, ainsi que sa plateforme opérationnelle sous-jacente.

Deux points saillants du plan de croissance seraient la poursuite de l'expansion du programme LEAP Commerce, son outil de commerce électronique en propriété exclusive et la croissance régionale d'escentials, son propre concept de commerce de niche omnicanal de luxe. Le coeur de LUXASIA sera toujours la création d'une marque omnicanale dans l'espace de cosmétiques de luxe, une formule gagnante éprouvée qui repose sur son expertise du marché et ses solides relations au sein du réseau. Parallèlement, LUXASIA exploitera les synergies commerciales et opérationnelles significatives du secteur du style de vie de luxe, une activité adjacente attrayante. Les premiers fruits impressionnants sur ce front comprennent le lancement du prestigieux Dyson en Indonésie.

Avec une profonde gratitude, M. Patrick Chong, fondateur et président de LUXASIA, a affirmé : « Cette reconnaissance témoigne de la profonde confiance et du soutien de nos plus de 120 partenaires de marques de luxe, ainsi que de nos nombreux partenaires commerciaux et détaillants dans la région. Ensemble, nous continuerons de construire des marques, de développer des talents et de ravir les consommateurs locaux partout où nous allons en Asie-Pacifique. »

Personne-ressource pour les médias

Brynner Jananto

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1903337/LUXASIA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1571746/LUXASIA_Logo.jpg

SOURCE LUXASIA

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 09:00 et diffusé par :