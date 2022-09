LIZ TRUSS, PREMIÈRE MINISTRE DU ROYAUME-UNI, EST INTERVIEWÉE À L'EMPIRE STATE BUILDING





Première visite à l'Empire State Building d'un Premier ministre du Royaume-Uni depuis Churchill

NEW YORK, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L' Empire State Building (ESB) a accueilli aujourd'hui Liz Truss, Première ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour ses premières interviews médiatiques.

L'Empire State Building était la première étape de la tournée américaine de Mme Truss en tant que Première ministre du Royaume-Uni. Mme Truss est la première Première ministre du Royaume-Uni à se rendre à l'observatoire de l'Empire State Building depuis la visite de Winston Churchill en 1932. Anthony E. Malkin, président et PDG d' Empire State Realty Trust , a accueilli la Première ministre et l'a escortée à travers l'observatoire de l'Empire State Building jusqu'à ses interviews, qui ont été menées au 102e étage de l'observatoire.

« C'est avec plaisir que nous avons accueilli Son Excellence pour sa première visite aux États-Unis en tant que Première ministre du Royaume-Uni », a déclaré M. Malkin.

Des images en haute résolution de la visite peuvent être téléchargées ici . De plus amples renseignements sur l'Empire State Building sont disponibles en ligne .

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building , « l'immeuble le plus célèbre du monde », appartenant à l' Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT: NYSE), s'élève à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent principalement un large éventail de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des options de vente au détail comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1903718/Z9R5298_d1faf121_e6b5_4b89_a5ef_f1936bb9c4a3.jpg

