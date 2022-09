/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le Sommet national sur le mieux-être mental des Autochtones aura lieu à Toronto le vendredi 23 septembre 2022/





OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Nous vous informons qu'un sommet national sur le mieux-être mental des Autochtones aura lieu à Toronto le vendredi 23 septembre. Dans le cadre de ce sommet, on a invité des partenaires autochtones et des experts des services communautaires de première ligne aux Autochtones afin qu'ils puissent partager et découvrir des pratiques exemplaires en matière de santé mentale et de mieux-être de partout au pays. Ce sommet vise à aider les partenaires communautaires à renforcer leurs réseaux d'expertise et à améliorer la prestation de services de soutien en matière de bien-être mental, de services de toxicomanie et de prévention du suicide dans les communautés autochtones.



Les séances en petits groupes se dérouleront à huis clos, mais les médias sont invités à assister aux discours d'ouverture et de clôture prononcés par Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé. Les médias pourront s'entretenir avec les participants et les ministres entre les séances et pendant les pauses santé, selon les possibilités.

Une salle sera mise à la disposition des médias sur place, au besoin, pour les personnes présentes.

Date : Le vendredi 23 septembre 2022

Heures :

Discours d'ouverture - 8 h 30 (HE)

Discours de clôture - 17 h 25 (HE)

Endroit :

Westin Toronto Airport Hotel

950, chemin Dixon

Toronto (Ontario) M9W 5N4

Suivez-nous sur Twitter :

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 08:30 et diffusé par :