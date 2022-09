Ouverture officielle du Bureau préparatoire de l'Hôpital universitaire Tsing Hua à Taoyuan





Le 20 août, le Bureau préparatoire de l'Hôpital universitaire Tsing Hua a ouvert officiellement dans le bâtiment Xinkong du dépôt de Qingpu de Taoyuan Metro Corporation, qui se trouve à seulement une station de métro du site où l'hôpital sera construit.

L'Université nationale Tsing Hua (NTHU) et le gouvernement municipal de Taoyuan ont déjà signé une lettre d'intention exposant leur projet d'établir conjointement un centre médical de calibre mondial qui servira la communauté locale; le projet inclut par ailleurs une aide à la formation d'enseignants bilingues et un soutien à l'enseignement scientifique et à l'enseignement expérimental dans les maternelles ainsi que les écoles primaires et secondaires de Taoyuan.

Le Bureau préparatoire a été officiellement inauguré par le maire de la ville de Taoyuan, Cheng Wen-tsan, et le président de la NTHU, W. John Kao.

M. Wen-tsan a joué un rôle clé lors des étapes initiales du projet d'hôpital. Il a souligné que Taïwan excelle à la fois dans l'électronique et les soins médicaux, deux disciplines enseignées à la NTHU, et c'est pourquoi il a été un partisan aussi fervent de la NTHU à travers toutes les difficultés apparues durant la phase de planification.

M. Wen-tsan a mis l'accent sur le fait qu'il suffira de dix minutes à une ambulance pour aller de l'aéroport international de Taoyuan à la salle des urgences du nouvel hôpital et que, en plus de la chirurgie esthétique et des examens médicaux, l'hôpital proposera également des soins intensifs et la thérapie par capture des neutrons par le bore (BNCT).

De plus, l'hôpital devrait devenir un centre important pour le développement d'une technologie avancée de régénération cellulaire.

Le président Kao a déclaré que c'était un jour très important pour la NTHU car la faculté a longtemps eu l'enseignement médical en ligne de mire. Le rêve est finalement devenu réalité, faisant remarquer que "Cette journée marque une nouvelle étape de ce parcours de 50 kilomètres entre la NTHU et Taoyuan, qui dure depuis 66 ans."

M. Kao a par ailleurs fait remarquer que cette année pourrait être considérée comme l'"année de la médecine" à la NTHU, étant donné que la première promotion d'étudiants en médecine a récemment été recrutée.

L'hôpital sera situé près de la station Hengshan (A16) de la ligne de métro reliant l'aéroport, sur une parcelle de terrain fournie par la ville de Taoyuan. La taille de la parcelle est de 7,2 hectares, dont 5 hectares seront utilisés pour l'hôpital lui-même, tandis que les 2,2 autres hectares seront utilisés pour les installations d'enseignement et de recherche affiliées.

Lyu Ping-chiang, vice-président principal de la NTHU, a déclaré que l'accord de concession de type "BOT" (build, operate, transfer) sera finalisé d'ici la fin de cette année, et que la construction débutera l'an prochain, peu après le transfert de la parcelle. L'hôpital devrait être terminé d'ici fin 2027 et ouvrir en 2028.

L'hôpital disposera au départ de 200 lits de soins intensifs généraux, d'une unité de soins intensifs, d'une unité de soins respiratoires, de chambres d'isolement en pression négative et d'une unité de psychiatrie pour les patients hospitalisés et les patients externes, dont l'extension progressive sur plusieurs années permettra d'atteindre une capacité totale de 910 lits.

