ADC Therapeutics annonce la présentation de résumés à l'occasion de la dixième réunion annuelle de la Société d'oncologie hématologique (SOHO 2022)





ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) a annoncé aujourd'hui que des résumés sur ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl) et le camidanlumab tésirine (Cami) ont été acceptés pour présentation lors de la dixième réunion annuelle de la Société d'oncologie hématologique (SOHO 2022), qui aura lieu à Houston, au Texas, du 28 septembre au 1er octobre 2022.

« Nous sommes impatients de partager, à l'occasion de SOHO 2022, les résultats initiaux encourageants de la phase "safety run-in" de notre essai clinique LOTIS-5 de Phase 3, qui évalue ZYNLONTA en association avec du rituximab chez des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire », a déclaré Joseph Camardo, DM, responsable médical chez ADC Therapeutics. « Il s'agit là de l'une de plusieurs études cliniques sur ZYNLONTA en association avec d'autres médicaments visant à évaluer ZYNLONTA dans de précédentes lignes de traitement. »

Résultats initiaux de la phase "safety run-in" de LOTIS-5

LOTIS-5 est une étude randomisée, ouverte, en deux parties, avec deux groupes et multicentrique de Phase 3 du loncastuximab tésirine-lpyl en association avec du rituximab (Lonca-R) chez des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire. Vingt patients ont été recrutés dans la partie 1 dans le cadre d'une phase "safety run-in" non randomisée. Dans la partie 2, environ 330 patients seront randomisés selon un ratio de 1:1 pour recevoir Lonca?R ou R-GemOx (rituximab + gemcitabine + oxaliplatine).

Les 20 patients participant à la phase "safety run-in" avaient un âge médian de 74,5 ans (fourchette : 35?93) et ont reçu un nombre moyen de 1 traitement antérieur (fourchette : 1?6). Le 28 février 2022, date limite de prise en compte des données :

Le taux de réponse globale contrôlé par un organe central était de 15/20 (75 %). Un total de 8/20 (40 %) et 7/20 (35 %) patients ont obtenu une réponse complète ou une réponse partielle, respectivement.

Les effets indésirables apparus en cours de traitement (EIAT) les plus courants, tous grades confondus et indépendamment du lien avec le traitement étudié, ont été : éruptions cutanées (5 [25 %]), fatigue (4 [20 %]) et augmentation de la gamma-glutamyltransférase (4 [20 %]). Les EIAT de grade ?3 les plus courants ont été : augmentation de la gamma-glutamyltransférase (3 [15 %]), augmentation de l'alanine-aminotransférase (2 [10 %]) et neutropénie (2 [10 %]).

Ces données seront présentées dans le cadre de l'affiche suivante :

Initial Safety Run?In Results of the Phase 3 LOTIS?5 Trial: Novel Combination of Loncastuximab Tesirine With Rituximab (Lonca?R) Versus Immunochemotherapy in Patients With R/R DLBCL

Affiche numéro : ABCL-320

Détails des autres présentations par affiche d'ADC Therapeutics :

A Phase 2, Open-Label Study of Loncastuximab Tesirine in Combination with Rituximab (Lonca-R) in Previously Untreated Unfit/Frail Patients with Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) (LOTIS-9) (Encore data, first time as presentation)

Affiche numéro : ABCL-272

Health-Related Quality of Life and Tolerability in Patients With/Without Skin Toxicity During Loncastuximab Tesirine Treatment in a Phase 2 Clinical Trial (LOTIS-2)

Affiche numéro : ABCL-316

Long-term survival projections of loncastuximab tesirine-treated patients in relapsed or refractory (R/R) diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) (Encore data, first time as presentation)

Affiche numéro : ABCL-334

Camidanlumab Tesirine: Updated Efficacy and Safety in an Open-Label, Multicenter, Phase 2 Study of Patients with Relapsed or Refractory Classical Hodgkin Lymphoma (R/R cHL) (Encore)

Affiche numéro : HL-339

Toutes les affiches seront présentées le mercredi 28 septembre entre 17h05 et 18h30 (heure du Centre) dans l'espace Ballroom of Americas, au niveau 2 de l'hôtel Hilton-Americas Houston. Les affiches resteront dans le hall consacré aux affiches, où elles pourront être consultées toute la journée le jeudi et le vendredi. L'accès en ligne aux affiches pour les participants inscrits commencera le jeudi 29 septembre.

Détails de la présentation orale d'ADC Therapeutics :

Camidanlumab Tesirine: Updated Efficacy and Safety in an Open-Label, Multicenter, Phase 2 Study of Patients with Relapsed or Refractory Classical Hodgkin Lymphoma (R/R cHL) (Encore)

Date et heure : Vendredi 30 septembre de 17h48 à 17h58 (heure du Centre)

Lieu : Grand Ballroom G-L, 4e étage

Présentateur : Alex Herrera, DM, City of Hope, Duarte, Californie, États-Unis

Session XII : Lymphome hodgkinien

À propos de ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl)

ZYNLONTA® est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant le CD19. Une fois lié à une cellule exprimant le CD19, ZYNLONTA est internalisé par la cellule, où des enzymes libèrent une charge utile de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Cette charge utile puissante se lie au sillon mineur de l'ADN avec une faible distorsion, demeurant ainsi moins visible pour les mécanismes de réparation de l'ADN. Il en résulte au final un arrêt du cycle cellulaire et la mort des cellules tumorales.

La FDA a approuvé le ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) à deux lignes de thérapie systémique ou plus, y compris le LDGCB non spécifié, le LDGCB résultant d'un lymphome de faible grade ainsi que le lymphome à cellules B de haut grade. L'essai a porté sur un large éventail de patients intensivement prétraités (le nombre médian de traitements antérieurs était de trois) et atteints d'une pathologie difficile à traiter, notamment des patients ne répondant pas au traitement de première intention, des patients réfractaires à tous les traitements de première ligne antérieurs, des patients présentant un double/triple événement génétique et des patients ayant subi une greffe de cellules souches et un traitement par cellules CAR-T avant leur traitement avec le ZYNLONTA. Cette indication est approuvée par la FDA en vertu de la procédure d'autorisation accélérée sur la base du taux global de réponse. L'approbation continue pour cette indication pourrait être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques observés dans le cadre d'un essai de confirmation.

Le ZYNLONTA fait également l'objet d'une évaluation en association avec de précédentes lignes thérapeutiques et dans d'autres affections malignes à cellules B.

À propos du camidanlumab tésirine (Cami)

Le camidanlumab tésirine (Cami) est un conjugué anticorps-médicament (CAM) composé d'un anticorps monoclonal qui se lie au CD25 (HuMax®-TAC, sous licence de Genmab A/S), conjugué à la charge utile du dimère de la pyrrolobenzodiazépine (PBD), la tésirine. Une fois lié à une cellule exprimant le CD25, Cami est internalisé dans la cellule, où les enzymes libèrent l'ogive à base de PBD, entraînant la mort de la cellule. Ceci s'applique aux cellules tumorales exprimant le CD25 comme aux Tregs exprimant le CD25. La libération intra-tumorale de son ogive à base de PBD peut également entraîner la mort de cellules tumorales voisines. Il a également été prouvé que les PBD induisaient la mort cellulaire immunogène. Toutes ces propriétés de Cami sont susceptibles d'améliorer l'activité antitumorale à médiation immunitaire.

Cami est évalué dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 chez des patients atteints de lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire, et dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1b, en monothérapie et en association avec le pembrolizumab dans le traitement des tumeurs solides.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale qui améliore la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de nouvelle génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique des patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) d'ADC Therapeutics ciblant le CD19 est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. Le ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Le Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. Outre le ZYNLONTA et le Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et dispose de bureaux à Londres, dans la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site https://adctherapeutics.com/ et suivre la Société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

