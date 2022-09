Bay Street Rides FAR fera ses premiers pas le 1er octobre au profit de l'Autism Science Foundation





Bay Street Rides FAR (For Autism Research), l'événement caritatif d'activités de vélo et de marche au profit de l'Autism Science Foundation (ASF), tiendra son édition inaugurale le 1er octobre après deux virées préparatoires à Toronto ces deux dernières années.

Sous l'impulsion de la NEO Bourse, une société Cboe Global Markets, Bay Street Rides FAR lancera sa première édition peu de temps après la création d'ASF Canada, une filiale de l'Autism Science Foundation, qui a reçu cette année le statut d'organisme de bienfaisance enregistré au Canada. ASF a été créé en 2009 pour financer la recherche de pointe sur l'autisme afin d'aider les personnes à s'épanouir.

Rides FAR a commencé en 2015 avec l'événement phare Wall Street Rides FAR à New York. Soufflant sa huitième bougie, l'organisme est devenu un événement incontournable dans plusieurs villes où les communautés d'investisseurs institutionnels et de l'autisme se rassemblent pour soutenir ASF, qui finance des activités de recherche cruciales pour aider les personnes autistes à vivre une vie épanouissante et dans la dignité.

"Bay Street Rides FAR est un événement à la fois ludique et pertinent qui collecte des fonds pour une cause incroyablement importante", déclare Jos Schmitt, président de NEO Bourse, qui préside Bay Street Rides FAR et siège au conseil d'administration de Rides FAR. "C'est un privilège de voir des acteurs sectoriels mettre leurs rivalités de côté pour le bien commun, et je suis reconnaissant envers les nombreuses sociétés canadiennes qui ont répondu présent pour sponsoriser l'événement. Dans un esprit de partage, la coopération prend le pas sur la concurrence."

"Il est formidable de voir la communauté de Bay Street se rassembler pour soutenir la recherche sur l'autisme et les familles touchées", déclare Suzanne Lanthier, membre du conseil d'ASF Canada, défenseure canadienne de longue date de la cause de l'autisme, et maman d'un enfant autiste. "Nous sommes très reconnaissants pour les efforts fournis par la NEO Bourse et toutes celles ceux qui pédaleront et marcheront pour soutenir nos activités."

À ce jour, Rides FAR a levé plus de 3 millions USD pour ASF. L'événement de cette année comprend plus de 60 sponsors, dont de nombreuses entreprises canadiennes, et se trouve en bonne voie pour collecter plus d'un million USD pour l'organisation. Retrouvez la liste complète des sponsors en cliquant ici.

Bay Street Rides FAR propose trois options aux participants:

Balade à vélo au bord du lac : un parcours panoramique de 20 km le long de l'eau, ainsi que dans le vieux Toronto historique. À partir de 18 ans

: un parcours panoramique de 20 km le long de l'eau, ainsi que dans le vieux Toronto historique. À partir de 18 ans Virée à Cherry Beach : un parcours rapide de 10 km sur du plat le long de l'eau avec un aperçu du vieux Toronto. À partir de 18 ans

: un parcours rapide de 10 km sur du plat le long de l'eau avec un aperçu du vieux Toronto. À partir de 18 ans Les 5 km à pied: cette marche en famille passe par la Water's Edge Promenade et le Distillery District. Pour tous les âges

Les cyclistes et les marcheurs souhaitant prendre part au Bay Street Rides FAR peuvent visiter ridesfar.org/toronto pour des informations détaillées et les modalités d'inscription. Les entreprises voulant sponsoriser l'événement trouveront des informations complémentaires ici.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos d'ASF Canada

ASF Canada est une filiale de l'Autism Science Foundation (ASF), un organisme caritatif public. Sa mission est de soutenir la recherche sur l'autisme en finançant les scientifiques et les organisations réalisant des recherches sur l'autisme. ASF diffuse en outre des informations générales relatives à l'autisme et sensibilise le public aux troubles du spectre autistique et aux besoins des personnes autistes et de leurs proches.

