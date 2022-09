12 municipalités additionnelles se joignent au Programme de sensibilisation à la sécurité aux passages à niveau d'Opération Gareautrain Canada





Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou grièvement blessés lors de collisions à des passages à niveau. Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de la sécurité ferroviaire (19-25 septembre 2022), Opération Gareautrain Canada a le plaisir d'annoncer que 12 communautés additionnelles se sont jointes à son Programme de sécurité communautaire « Regarder. Écouter. Vivre. » afin de prévenir ces tragédies insensées.

Cette initiative nationale encourage les municipalités à poser des décalques sur la sécurité ferroviaire sur le trottoir ou la chaussée près des passages à niveau. Chaque décalque jaune vif montre la silhouette d'un train et le slogan de la sécurité ferroviaire d'Opération Gareautrain : « Regarder. Écouter. Vivre ». Les décalques aident à prévenir les piétons, les cyclistes et les automobilistes qu'ils doivent être prudents près des passages à niveau?dans le but de prévenir des accidents tragiques.

« Il est déchirant de voir que, chaque année, des Canadiens sont tués ou grièvement blessés lors de collisions évitables à des passages à niveau, explique Sarah Mayes, directrice nationale d'Opération Gareautrain Canada. Nous espérons que ces décalques seront un rappel constant qu'il faut être extrêmement vigilants quand on approche d'un passage à niveau. »

Les premiers décalques d'Opération Gareautrain ont été installés à Vancouver en 2018. Depuis, 80 communautés se sont jointes au programme. Au cours des prochains jours, des douzaines de décalques sur la sécurité ferroviaire seront dévoilés dans diverses communautés, de Burnaby, en Colombie-Britannique, à Stellarton, en Nouvelle-Écosse.

Le Programme de sécurité communautaire n'est qu'une des façons dont Opération Gareautrain Canada cherche à dire #FINILesVoiesTragiques. Plus tôt cette semaine, Opération Gareautrain a dévoilé quatre nouvelles vidéos racontant l'histoire de personnes touchées par des incidents liés aux passages à niveau et aux intrusions. L'une de ces vidéos raconte l'histoire de Laura Tardif, 18 ans, qui est morte quand sa voiture a été heurtée par un train à un passage à niveau à L'Isle-Verte, au Québec, en 2014. Laura envoyait un texto à une amie et n'a pas vu ou entendu le train arriver. Son histoire tragique est précisément le type d'accident que le Programme de sécurité communautaire d'Opération Gareautrain vise à prévenir.

Les municipalités peuvent obtenir plus d'information ou se joindre au Programme de sécurité communautaire en visitant le site Web d'Opération Gareautrain.

À propos d'Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CP, le CN, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Par l'intermédiaire de son réseau d'Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, de partenariats avec des conseils de sécurité, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, et d'outils innovateurs comme la campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain Canada a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux intrusions sur la propriété des chemins de fer et au manque de prudence aux passages à niveau. Les Canadiens peuvent connaître les dernières nouvelles sur la sécurité ferroviaire en visitant le site opérationgareautrain.ca.

