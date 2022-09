Montréal investit pour assurer une relève diversifiée au sein des métiers d'urgence montréalais





MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Pour faire suite au Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, la Ville de Montréal est fière d'accorder un soutien financier de 232 000 $ au Centre Lasallien pour la réalisation du Programme d'accompagnement aux métiers d'urgence. Ce projet parascolaire novateur est développé de concert avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L'initiative vise directement à préparer une relève diversifiée au sein du SPVM, du SIM et des services d'urgence, ce qui pourra notamment renforcer le lien de confiance entre les jeunes de la diversité et le milieu policier, en plus de favoriser une meilleure compréhension mutuelle.

Le programme vise à promouvoir ces professions auprès de jeunes issus de la diversité du quartier Saint-Michel, en nourrissant leurs intérêts pour des emplois où ils sont sous-représentés. Il a pour objectif d'accompagner et d'aider les élèves de 2e cycle de l'école secondaire Louis-Joseph-Papineau qui souhaitent faire carrière dans le domaine policier ou dans les autres métiers d'urgence.

Pour la prochaine année, le projet prévoit la tenue de 3 cohortes de 20 élèves de 3e et de 4e secondaire, de septembre 2022 à décembre 2023. Le recrutement des participantes et des participants à la première cohorte a eu lieu lors de la rentrée scolaire par une tournée des classes organisée par le SPVM et le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), qui s'implique aussi activement dans le projet. Ensemble, les deux services présentent et démystifient les réalités entourant leurs professions. La plupart des activités de formation et d'accompagnement se déroulent à l'école Louis-Joseph-Papineau et au Centre Lasallien après les heures de classe, l'horaire étant personnalisé en fonction des disponibilités des jeunes. Des ateliers spéciaux sont aussi organisés dans les installations du SPVM et du SIM. À terme, l'ambition est d'offrir le Programme d'accompagnement aux métiers d'urgence aux autres écoles de la métropole.

Notons que le financement de ce programme provient du fonds spécial jeunesse mis sur pied par la Ville de Montréal au terme du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée . Premier fonds jeunesse du genre dans la métropole, il permet notamment de financer des projets, tels que des campagnes de sensibilisation, des événements ou des activités sociales, sportives et culturelles proposés par les jeunes, en collaboration avec les organismes communautaires.

« Pour assurer la sécurité de Montréal et réduire la violence auprès des jeunes, nous devons agir sur tous les fronts, avec l'ensemble de nos partenaires qui ont un impact dans le parcours des jeunes. Ce programme unique contribuera à assurer une relève mobilisée et diversifiée au sein du SPVM et des métiers d'urgence qui oeuvrent à Montréal, ce qui aura un impact concret sur la sécurité de la métropole et le parcours des jeunes. Je salue la ténacité des équipes du Centre Lasallien, du SPVM et du SIM, ainsi que de la direction de l'école secondaire Louis-Joseph-Papineau pour cette mobilisation qui témoigne d'une volonté partagée d'assurer un avenir sécuritaire et stimulant aux jeunes Montréalaises et Montréalais », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous voulons que les élèves issus de la diversité qui se découvrent un intérêt pour les métiers d'urgence aient toutes les chances de s'accomplir professionnellement. Nous sommes là pour les accompagner et leur donner tous les outils nécessaires afin qu'ils soient bien préparés à surmonter la forte contingence des programmes de formation de ces professions. Ce projet, qui est directement en phase avec notre modèle montréalais de sécurité urbaine, fait partie de ces initiatives qui sont porteuses de changement pour la jeunesse montréalaise », a souligné Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Au-delà de la réponse immédiate aux événements violents, il faut agir en prévention et se pencher sur les conditions qui améliorent la qualité de vie et le parcours des jeunes. C'est donc avec fierté que nous soutenons le projet "Accompagnement aux métiers d'urgence" du Centre Lasallien. Cette initiative innovante favorise la persévérance scolaire et crée un lien entre les jeunes, leur milieu et les métiers d'urgence. Pour faire suite au Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, ce projet a été financé grâce au Premier fonds jeunesse qui vise à soutenir des initiatives POUR et PAR les jeunes, en collaboration avec les organismes communautaires de la métropole », a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

« Si on veut contribuer à faire une différence et offrir une plus grande égalité des chances, il faut s'y prendre plus tôt dans le parcours des jeunes et provoquer des opportunités. C'est exactement ce que fait le Centre Lasallien avec cette initiative qui favorise les interactions positives, tout en offrant de l'accompagnement et des encouragements à un moment déterminant. Développer un cadre adapté à la réalité des jeunes, c'est une approche audacieuse dans sa simplicité. C'est aussi l'approche préconisée par notre Stratégie jeunesse de prévention de la criminalité, développée de concert avec l'ensemble des acteurs du milieu, dont les organismes comme le Centre Lasallien, qui sont des partenaires inestimables et de véritables vecteurs de changement », a affirmé la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

« Le programme d'accompagnement aux métiers d'urgence permet d'avoir des métiers essentiels comme la police, les pompiers ou encore les ambulanciers, qui sont à l'image des personnes qu'ils servent. C'est ainsi que ce programme ne vise pas seulement à promouvoir la diversité, il sert à renforcer les liens avec la population par des services à l'image de la diversité montréalaise », a expliqué Paul Evra, directeur général du Centre Lasallien.

