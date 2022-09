Vélo Québec lance aujourd'hui la campagne : « Mon campus à vélo », qui se tiendra jusqu'au 28 octobre à travers tout le Québec!





MONTRÉAL, 22 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec, en collaboration avec Hydro-Québec et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), lance aujourd'hui la campagne Mon campus à vélo, qui vise à promouvoir l'utilisation du vélo auprès des étudiant.e.s québécois.e.s âgé.e.s de 17 à 25 ans, issu.e.s du cégep et de l'université. Cette campagne qui se déploiera jusqu'au 28 octobre prochain dans plusieurs établissements du Québec a pour objectifs de mobiliser les jeunes dans une perspective de saines habitudes de vie, ainsi que d'encourager et d'accroitre la culture du vélo sur les campus.



« Avec cette campagne, nous avons voulu interpeller les jeunes. Nous les savons très conscientisés aux enjeux sociaux et climatiques, mais quand vient le temps de choisir un mode de déplacement, ce sont souvent les considérations pratiques qui priment. À l'heure où le prix à la pompe atteint des sommets, où la circulation est de retour aux niveaux prépandémiques et où trouver du stationnement peut être un véritable casse-tête, nous voulons leur rappeler, avec humour, qu'ils ont une solution très simple à portée de main : le vélo! », souligne Magali Bebronne, directrice des programmes, Vélo Québec.

Une tournée!

Vélo Québec annonce également une tournée des campus du Québec, qui bat actuellement son plein depuis la rentrée, et qui se poursuivra pendant tout l'automne. Au menu : balades à vélo, ateliers mécaniques, kiosques d'information - avec la participation de Garage 529, accueils de cyclistes, etc... Pour consulter la liste des événements organisés par les cégeps et universités du Québec dans le cadre de la campagne Mon campus à vélo, cliquez ici

Un concours!

Parallèlement à la campagne et à la tournée, le concours #PRENDSTONVELO est mis en place sur les médias sociaux de Vélo Québec dès aujourd'hui. Pour participer et ainsi courir la chance de gagner l'un des prix offerts, d'une valeur totale de 7000 $, rendez-vous ici

Pour tout savoir sur la campagne Mon campus à vélo : https://www.velo.qc.ca/prends-ton-velo

À propos de la campagne Mon campus à vélo

Mon campus à vélo est une campagne de promotion du vélo organisée par Vélo Québec, en collaboration avec Hydro-Québec et l'ARTM. Grâce au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse, Vélo Québec peut développer la culture vélo au sein des cégeps et universités. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.veloquebec.com

