RBC et Lowe's Canada font équipe pour aider les Canadiens à réaliser leurs projets de rénovation résidentielle grâce à des économies importantes et à un financement souple





Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, les clients pourront profiter d'offres de remise en argent exclusives et d'une solution de financement pratique

TORONTO, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Royale du Canada (RBC) et Lowe's Canada ont annoncé une initiative stratégique conjointe qui permettra aux Canadiens d'obtenir plus de valeur lors de leurs achats de produits et services de rénovation résidentielle. Lowe's Canada est le dernier détaillant important à se joindre au programme de récompenses exclusif le plus important au Canada - Avion Récompenses - pour offrir des offres exclusives aux membres admissibles de ce programme. Plus tard cet automne, une option de financement souple s'ajoutera à ce partenariat afin d'aider les Canadiens à payer leurs achats, qu'ils fassent affaire ou non avec RBC.

« Nous continuons de constater une forte demande dans le secteur de la rénovation résidentielle, alors que les Canadiens cherchent à améliorer la valeur de leur propriété et leur qualité de vie », a déclaré Niranjan Vivekanandan, premier vice-président, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. « Nous sommes heureux de collaborer avec Lowe's Canada, l'un des plus importants détaillants en rénovation résidentielle au Canada, afin de rendre plus accessibles les rêves de rénovation des Canadiens en les aidant à économiser et en leur offrant plus d'options pour financer leurs projets . »

À compter d'aujourd'hui, les consommateurs peuvent utiliser leur carte débit ou de crédit RBC pour obtenir une remise en argent sous forme de crédits sur relevé de compte dans tous les magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt du Canada ainsi qu'en ligne pour accéder sur-le-champ aux offres suivantes :

Les clients des Services bancaires aux particuliers recevront une remise en argent de 10 % sur la première tranche de 250 $ des dépenses totales, suivie d'une remise en argent de 5 % sur la tranche suivante de 1 250 $ (une valeur totale de 87,50 $).

Les clients des Services aux entreprises recevront une remise en argent de 5 % sur la première tranche de 3 000 $ des dépenses totales (une valeur de 150 $).

Les Canadiens qui demandent une nouvelle carte de crédit RBC dans les magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt ou en ligne recevront une remise en argent de 10 % sur tous les achats effectués au cours des 12 premiers mois dans les établissements de Lowe's Canada , jusqu'à concurrence de 1 000 $ en dépenses totales (valeur totale de 100 $). De plus, une fois que les clients auront atteint le montant de 1 000 $ en dépenses totales, ils auront droit à une remise en argent de 1 % sur tous les achats.

Pour commencer à réaliser des économies, les clients peuvent ouvrir une session dans RBC Banque en direct, dans l'appli Mobile RBC ou dans l'appli Avion Récompenses pour charger les offres sur leur carte de débit ou de crédit RBC avant d'effectuer leurs achats. Une fois qu'ils auront payé un achat effectué avec leur carte RBC, leur remise en argent sera créditée à leur compte.

Au cours des prochains mois, les clients admissibles auront aussi une option de paiement plus souple à la caisse, tant en magasin qu'en ligne, chez Lowe's, RONA et Réno-Dépôt. La solution de versements finanC par RBC sera offerte dans les magasins participants, et offrira aux clients un grand éventail de modalités transparentes et une plus grande souplesse de paiement, et ce, sans frais de retard. Les clients de Lowe's, de RONA et de Réno-Dépôt auront bientôt la possibilité d'utiliser la solution FinanC par RBC pour les aider à régler leurs gros achats au moyen de versements échelonnés.

« Offrir une grande valeur à nos clients est une priorité de tous les jours pour nos équipes, surtout dans le contexte actuel. Nous sommes ravis de nous associer à RBC pour aider les Canadiens à en obtenir encore plus pour leur argent grâce à la force de nos réseaux combinés. Ce partenariat permettra non seulement à nos clients d'avoir accès à du financement pour leurs projets, mais il leur permettra aussi de réaliser des économies, ce qui rendra les projets des familles pour leur maison encore plus accessibles », ajoute Tony Cioffi, président de Lowe's Canada.

Pour obtenir tous les détails de l'offre, consultez www.rbc.com/lowesfr, www.rbc.com/ronafr et www.rbc.com/renodepot.

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) figure au palmarès FORTUNE® 50 des sociétés du secteur de la rénovation résidentielle. Elle dessert plus de 19 millions de clients par semaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec des ventes de plus de 96 milliards de dollars pour l'exercice 2021, Lowe's et ses entreprises apparentées exploitent ou desservent près de 2 200 magasins de rénovation résidentielle et quincailleries qui emploient plus de 300 000 associés. Établie à Boucherville (Québec), la division de Lowe's exerçant des activités au Canada, en collaboration avec sa filiale en propriété exclusive, RONA inc., exploite ou dessert quelque 450 magasins d'entreprise et magasins affiliés indépendants dans un certain nombre de formats complémentaires sous différentes enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ils comptent plus de 26 000 associés, auxquels s'ajoutent environ 5 000 autres employés dans les magasins affiliés indépendants qui exercent leurs activités sous l'enseigne RONA. Pour en savoir plus, visitez le site lowescanada.ca.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir?faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États?Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE RBC Banque Royale

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 07:31 et diffusé par :