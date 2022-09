Alithya fait partie du prestigieux Inner Circle 2022-2023 de Microsoft





ALPHARETTA, Ga. , le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ : ALYA) (TSX : ALYA) (« Alithya ») a annoncé que sa pratique Microsoft Dynamics a remporté le prestigieux prix « Inner Circle 2022-2023 » pour ses applications d'affaires Microsoft. L'adhésion à ce groupe d'élite dépend du volume des ventes, et Alithya se situe à l'échelon le plus élevé du réseau mondial des partenaires de Microsoft sur le plan des applications d'affaires. Les membres de l'Inner Circle ont atteint un haut niveau d'excellence en fournissant des solutions à forte valeur ajoutée qui aident les entreprises à obtenir davantage de succès.

Les membres 2022-2023 ont été invités à prendre part au « Inner Circle Summit » au printemps 2023, ainsi qu'aux rencontres virtuelles qui se déroulent entre juin 2022 et août 2023. Lors de ces rencontres, les participants auront l'unique chance de discuter de la stratégie avec les membres de la haute direction de Microsoft et les autres partenaires de l'Inner Circle, en plus d'en apprendre davantage sur les feuilles de route et les plans éventuels de la société. Ils pourront donc établir de solides relations avec la direction et participer à l'établissement des pratiques exemplaires.

Alithya est l'un des plus importants partenaires de Microsoft en Amérique du Nord, avec une pratique qui couvre Microsoft Dynamics 365, Azure, Power Apps, l'intelligence d'affaires et l'analytique avancée, les solutions numériques ainsi que les programmes d'adoption et de gestion du changement.

Citation de Peter Jensen, Microsoft Business Application Partner Strategy Lead :

« Nous sommes fiers de rendre hommage à un groupe de partenaires qui a accéléré avec brio la transformation numérique de ses clients grâce aux innovations numériques proposées par les applications d'affaires Microsoft. Les partenaires de l'Inner Circle sont reconnus au sein du secteur pour l'excellence de leur expertise IP et de leurs capacités techniques à l'égard de Dynamics 365 et de la Power Platform de Microsoft. Leur dévouement envers la réussite de leurs clients et l'infonuagique de Microsoft leur a permis de se démarquer. Nous sommes donc honorés de compter Alithya parmi les membres de l'« Inner Circle 2022-2023 ». »

Citation de John Scandar, vice-président principal, Pratique Microsoft Alithya :

« Nous sommes extrêmement fiers de remporter le prix « Inner Circle » pour la 17e fois. Microsoft offre un programme de partenariat incroyable, et sa technologie continue d'offrir à nos clients des secteurs de la fabrication, des services professionnels, des services financiers et des soins de santé la plateforme d'affaires numérique dont ils ont besoin pour réussir, aujourd'hui et dans l'avenir. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et en transformation numérique qui emploie 3 900 professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance organique accélérée et d'acquisitions complémentaires afin de faire de la société un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services de modernisation applicatifs, ainsi que les données et l'analytique.Lauréate de deux prix Partenaire Microsoft de l'année en 2022, Alithya se concentre sur les résultats commerciaux et la réalisation d'une transformation numérique qui commence dès la mise en service. Alithya a aidé des centaines de clients des secteurs du manufacturier, de la santé, des services professionnels et des services financiers à tirer parti de la technologie Microsoft.

