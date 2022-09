Midland consolide sa position et évalue le potentiel en lithium sur ses projets Mythril et Mythril Régional, près de la découverte de lithium de Patriot Battery Metals





MONTRÉAL, 22 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a consolidé sa position de terrain sur ses projets Mythril et Mythril Régional Cu-Mo-Au-Ag (100 % Midland) situés dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec et évalue actuellement leur potentiel pour le lithium. Midland avait découvert le système minéralisé Mythril par prospection à la fin de l'année 2018, et avait conclu un investissement stratégique avec BHP Billiton Canada Inc. (« BHP ») au printemps 2019 totalisant 5,85 millions de dollars pour réaliser de l'exploration pour le cuivre au Québec.



La région d'Eeyou Istchee Baie-James connaît présentement une ruée d'exploration ciblant les pegmatites à lithium. Les projets Mythril et Mythril Régional sont situés stratégiquement à 1,6 et 4,5 km au nord des pegmatites à lithium découvertes à Corvette et rapportées par Patriot Battery Metals Inc. (« Patriot ») dans leur communiqué de presse daté du 31 août 2022. Il y est mentionné des intersections en forage incluant 1,65% Li 2 O et 193 ppm Ta 2 O 5 sur 159,7 mètres.

Les projets Mythril et Mythril Régional sont constitués d'un total de 1 534 titres miniers désignés sur carte couvrant une superficie de 778 kilomètres carrés et divisés entre 8 blocs localisés au nord et au sud du champ de pegmatite de Patriot. Un total de 47 titres miniers désignés sur carte furent récemment ajoutés au projet Mythril, partiellement voisin de la position de Patriot. Ces projets, explorés originalement pour les minéralisations en Cu-Mo-Au-Ag, sont présentement également évalués pour des minéralisations de pegmatites à lithium, qui viendraient ajouter de la valeur à leurs métallogénies actuelles.

La demande mondiale pour le lithium est en croissance avec les besoins de l'industrie des véhicules électriques et la situation géopolitique instable. Les projets Mythril et Mythril Régional détenus à 100% par Midland offrent des opportunités de potentiellement contribuer à combler la hausse de la demande.

Mise en garde :

Les minéralisations retrouvées sur le projet Corvette de Patriot peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur les propriétés Mythril et Mythril Régional de Midland.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.

