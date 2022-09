Campagne électorale : 8 dirigeants de PME sur 10 jugent que les partis sont passés à côté de leurs enjeux





MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Il ne reste que 12 jours avant le vote des élections provinciales et les dirigeants de PME québécoises se sentent laissés pour compte. Selon le sondage électoral de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), 78 % des entrepreneurs sont d'avis que les enjeux importants des PME n'ont pas été adéquatement traités depuis le début de la campagne. Ce résultat devrait envoyer une onde de choc et mettre à l'avant-scène les enjeux économiques primordiaux qui touchent les petites entreprises.

«?Si on a une économie vibrante, c'est grâce à nos PME qui composent 99 % des entreprises au Québec, qui offrent des emplois à des millions de Québécois et qui génèrent des retombées économiques nécessaires pour nos régions. Elles sont fondamentales pour notre économie et notre avenir, la logique voudrait donc qu'elles figurent dans les priorités des plans proposés par les partis politiques. Pourtant, incroyable mais vrai, le mot PME n'a été prononcé à aucune reprise lors du dernier débat! Quand 8 dirigeants de PME sur 10 se sentent oubliés, le message est clair. Posons-nous sérieusement la question : comment peut-on passer à côté des PME qui sont le poumon, le coeur et la colonne vertébrale de notre économie ? Il reste une semaine pour que les chefs des partis politiques s'emparent des enjeux des PME et ça devrait commencer ce soir lors du dernier débat?», déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI avait sondé les entrepreneurs en début de campagne pour savoir s'ils pensaient que les partis politiques porteraient suffisamment attention à leurs enjeux pendant la campagne électorale. En date du 2 septembre, 69 % d'entre eux en doutaient. Vingt jours plus tard, le constat est frappant et désolant : la campagne électorale a déçu davantage de PME (78%) que celles qui l'appréhendaient.

Les enjeux cruciaux pour aider les PME et l'économie

Selon l'étude de la FCEI, 7 dirigeants de PME sur 10 affirment que les décisions du gouvernement provincial font une grande différence pour leur entreprise. Cela démontre le rôle stratégique et déterminant que le gouvernement du Québec a sur notre tissu économique et ses petites entreprises.

Le sondage de la FCEI dresse les priorités économiques que les partis politiques devraient inclure dans leur plateforme. Les résultats, rejoignant plus de la moitié des répondants, sont les suivants :

Mettre en place des mesures pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre (78 %);

Réduire la paperasserie (68 %);

Améliorer le régime fiscal des PME (66 %);

Aider les PME à contrer l'inflation (56 %);

Réduire la taille de l'administration publique (52 %).

La FCEI avait soumis un état de la situation et des recommandations pour répondre aux demandes prioritaires des PME québécoises.

«?Les actions pour aider les entreprises à relever avec succès leurs principaux défis sont à portée de main du prochain gouvernement. Mais, encore faut-il qu'il y ait des engagements fermes annoncés. Les PME désirent des engagements pour réduire la fiscalité désavantageuse et mettre un terme à l'injustice fiscale qui frappe les plus petites d'entre elles. Elles attendent des promesses pour faciliter l'immigration. Elles veulent entendre des plans fermes pour faire stopper l'inflation réglementaire. Elles aimeraient qu'on pense à elles pour lutter contre l'inflation, parce qu'elles aussi souffrent de l'augmentation des prix. De nombreuses mesures existent et doivent être mises de l'avant pour améliorer la situation parfois précaire des PME et faire prospérer l'économie?», conclut M. Vincent.

Méthodologie

FCEI, Sondage éclair sur les élections au Québec, résultats préliminaires du 29 août au 20 septembre 2022, 1?400 répondants, marge d'erreur +/- 2,6 %, 19 fois sur 20.

FCEI, Sondage éclair sur les élections au Québec, question ajoutée lors du rappel sur l'appréciation de la campagne, résultats du 19 et 20 septembre 2022, 564 répondants, marge d'erreur +/- 4,1 %, 19 fois sur 20.

