/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Naqvi fera une annonce de financement pour améliorer la technologie de recherche et de sauvetage au Canada/





OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre au secrétaire parlementaire Yasir Naqvi au nom du président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile et député d'Ottawa-Centre, pour une annonce de financement dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage. Le financement soutiendra le développement et la mise en oeuvre d'une solution logicielle de système de commande d'incident partagé pour les volontaires et les employés de recherche et de sauvetage au sol dans tout le pays.

Après la conférence de presse, le secrétaire parlementaire Naqvi répondra aux questions des médias.

Date

Jeudi 22 septembre 2022

Heure

11 h HAE

Lieu

Parc Vincent Massey (kiosque à musique)

Le coin nord-ouest de l'intersection de la promenade Riverside et du chemin Heron

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et des informations d'identification.

Les médias et les invités sont priés de respecter les directives locales de distanciation physique. Les participants peuvent être tenus de partager leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche de contacts. Le port du masque est recommandé, surtout lorsqu'il n'est pas possible de maintenir une distance physique.

