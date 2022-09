Intersand acquiert les actifs manufacturiers de VersaPet





BOUCHERVILLE, QC, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Stéphane Chevigny, Président du Groupe Intersand Canada, est heureux d'annoncer l'acquisition des actifs manufacturiers de VersaPet, à Etobicoke en Ontario, Canada.

Le Groupe Intersand Canada, qui célèbre son 30e anniversaire cette année, a mis en oeuvre de solides stratégies commerciales qui lui ont permis de se développer et de renforcer sa position de leader mondial dans le secteur de l'hygiène animale. Cette acquisition s'inscrit dans cette dynamique forte, qui place ses clients et les consommateurs au coeur des décisions stratégiques de l'entreprise.

« L'ajout de cette usine représente un atout important pour notre groupe. Sa position géographique nous offre la possibilité de maintenir un service de qualité pour notre clientèle canadienne et de profiter de nombreuses opportunités d'affaires tant sur le marché de l'est américain, qu'à l'international », mentionne M. Chevigny.

Cette nouvelle usine permettra à Intersand de bonifier sa capacité de production par plus de 100 000 tonnes métriques par année, positionnant ainsi l'entreprise au second rang des plus importants manufacturiers d'hygiène animale en Amérique du Nord.

L'usine d'Etobicoke embauche actuellement 36 personnes qui conserveront leurs emplois. « Nos équipes sont enthousiastes quant aux perspectives créées par cet ajout de talents et de compétences. Parce que nous avons à coeur le respect de notre personnel, il était primordial d'assurer aux employés d'Etobicoke la pérennité de leurs emplois. Nous travaillerons donc en étroite collaboration avec cette nouvelle équipe pour que chaque membre se sente bien accueilli, écouté et apprécié. »

A propos du Groupe Intersand Canada

Fondé en 1992, le Groupe Intersand se spécialise dans la production de litière de qualité supérieure. Le groupe possède 6 unités d'affaires au Canada et aux États-Unis et exporte ses produits hauts de gamme dans plus de 60 pays par le biais de multiples canaux. Intersand produit des marques nationales et des marques privées.

