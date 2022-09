/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement de la campagne Centraide 2022 : Aider les ménages et les organismes à faire face à l'inflation/





MONTRÉAL , le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal invite les représentants des médias au lancement de la campagne Centraide 2022. L'événement se déroulera en présence des coprésidents de campagne, M. Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard, M. Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale, et de M. Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. M. Daniel Côté, directeur du Patro Villeray sera également présent.

Cette campagne vise à appuyer 350 organismes communautaires qui aident les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. L'inflation représente un poids supplémentaire et se répercute sur le milieu communautaire qui éprouve des difficultés à répondre à l'augmentation des demandes. Leurs ressources sont limitées pour combler les nombreux besoins.

Quoi : Lancement de la 49e campagne Centraide Quand : Jeudi 22 septembre 2022 Heure : 12 h Accueil des médias

12 h 15 Début de la conférence de presse

12 h 40 Entrevues individuelles et prise de photos Où : Patro Villeray, 7355, av. Christophe-Colomb, Montréal, 1er étage

Près du métro Jean-Talon, stationnement disponible L'événement sera également diffusé en ligne via la plateforme Zoom (sans période de questions). Les journalistes qui souhaitent obtenir les informations de connexion Zoom doivent obligatoirement

confirmer leur présence en ligne en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h,

le jeudi 22 septembre 2022 : [email protected].

