CANADA GOOSE MET EN AVANT LES FEMMES AUDACIEUSES ET COURAGEUSES DANS UNE NOUVELLE CAMPAGNE SAISONNIÈRE ENTIÈREMENT FÉMININE, PHOTOGRAPHIÉE PAR ANNIE LEIBOVITZ





La marque de produits de luxe performants dévoile Jodie Turner-Smith, Soo Joo Park et Khadijha Red Thunder comme héroïnes de la campagne Live in the Open.

TORONTO, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Canada Goose met les femmes en l'avant en dévoilant une campagne mondiale automne-hiver, qui met en vedette une équipe entièrement féminine qui a été photographiée par Annie Leibovitz.

La campagne, qui se déroule dans les Highlands du nord de l'Écosse, raconte l'histoire de femmes audacieuses et courageuses qui incarnent la philosophie de la marque « Live in the Open », tout en présentant leurs nouveaux vêtements d'extérieur qui illustrent l'importance accrue accordée à la conception de vêtements pour femmes dans le cadre de la marque qui vise à développer leur collection féminine.

« En tant que marque, nous nous efforçons de partager des histoires puissantes et significatives avec notre public et nous sommes ravis de célébrer notre équipe entièrement féminine, » a déclaré Penny Brook, directrice du marketing et de l'expérience chez Canada Goose, « car nous voulons inspirer nos consommatrices à vivre avec audace, et nous voulons aussi leurs montrer qu'elles n'ont pas besoin de compromettre le style ou la performance. »

En se servant du décor magnifique des Highlands écossais, et surtout de la température imprévisible, le style de photographie de Leibovitz capture la beauté brute des héroïnes de la campagne et du paysage tout en soulignant la performance et le style des produits.

Mené par une équipe presque exclusivement féminine, le tournage de la campagne met en évidence le pouvoir et l'impact du rassemblement de talents féminins, tant derrière que devant la caméra. De l'actrice Jodie Turner-Smith à la mannequin, musicienne et DJ Soo Joo Park, en passant par Khadijha Red Thunder, mannequin et actrice, ces trois femmes inspirantes sont connues pour utiliser leur plateforme pour défier le statu quo et repousser les limites, tout en restant fidèles à elles-mêmes.

Jodie Turner-Smith, qui joue dans les prochains films de Noah Baumbach « White Noise » et « The Independent » aux côtés de Bryan Cox, a également été la première femme de couleur à jouer le rôle d'Anne Boleyn à la télévision. Elle est impliquée dans Equality Now, un organisme à but non lucratif qui se consacre à la création, à la réforme, à la remise en question et à l'application de la loi afin d'établir une égalité durable pour les femmes et les filles du monde entier.

« Avant tout, je ressens le besoin d'être fidèle à moi-même et d'exprimer cette authenticité dans tout ce que je fais », a déclaré Turner-Smith. « Maintenant que je suis une maman, j'ai très envie de contribuer à changer l'image de ce que les gens disent être la maternité et ce qu'elle représente. J'ai l'impression qu'il y a ces idées dominantes selon lesquelles c'est un jeu de l'un ou l'autre - que vous êtes soit vraiment épanouie en tant que professionnelle, soit vous êtes une très bonne mère. Je pense qu'il est possible de vivre une pleine expression de soi et de sa joie - et d'être une mère. »

Soo Joo Park est la première femme asiatique-américaine à être porte-parole de L'Oréal. Aujourd'hui encore, elle continue de défendre la diversité dans l'industrie du divertissement, en participant à des programmes de sensibilisation et en travaillant avec des organisations telles que Apex for Youth.

« J'essaie de faire de mon mieux pour être une personne responsable et respectueuse de la nature et des autres », a déclaré Park. « Pour moi, Live in the Open signifie, dans un sens plus symbolique, que vous êtes ouvert aux chances, que vous êtes audacieux et aventureux, et je pense effectivement que je vis dans cette ouverture d'esprit. »

En tant que représentante d'origine amérindienne, afro-américaine et espagnole, Khadijha Red Thunder travaille sur les enjeux d'éducation et de santé mentale auxquelles sont confrontées les communautés vivant dans les réserves et au sein de la communauté amérindienne.

« Ma communauté représente tout pour moi. J'ai grandi en dansant aux pow-wow depuis que je sais marcher, en campant tout l'été avec ma grand-mère, en allant d'un pow-wow à un autre », a déclaré Red Thunder. « Ma tribu est Chippewa Cree, ma grand-mère est originaire de la Saskatchewan, au Canada, et je suis si reconnaissante d'avoir grandi dans une culture aussi belle et incroyable. »

Chacune des muses de la campagne a une histoire unique à raconter et défend activement des causes qui servent à promouvoir les voix sous-représentées. Elles inspirent les femmes du monde entier à accepter leur authenticité et à rechercher la grandeur à l'intérieur d'eux-mêmes.

Canada Goose continue d'appliquer son approche axée sur la performance à ses nouveaux produits tout en cherchant à inspirer leurs consommatrices. Avec de nouvelles parkas et vestes, ainsi qu'un manteau et un gilet, la marque promet aux femmes que style et performance peuvent coexister - avec des éléments personnalisables qui permettent aux consommatrices d'exprimer leur style personnel.

Confectionnés en Ventera, un tissu luxueux à la finition lisse et douce au toucher, les produits présentent des lignes propres et un marquage tonal pour une sophistication sans effort avec des silhouettes flatteuses. Le parka Marlow, le manteau Marlow et le gilet Rayla sont dotés d'une ceinture ajustable et détachable pour une coupe personnalisée, tout en offrant la possibilité d'avoir un look plus décontracté ou chic. Le parka Aurora et la veste Aurora, fabriquées dans la même matière luxueuse, présentent des motifs matelassés profilés et un cordon de serrage intérieur pour créer une silhouette. Enfin, la veste Marlow possède des lignes piquées nettes qui mettent en valeur la silhouette, tandis que le cordon intérieur de serrage permet d'adapter la coupe et de conserver la chaleur. Conçues avec style, ces pièces sont disponibles dans une gamme de couleurs comprenant le noir et le marine ainsi que des nuances plus douces de gris, de vert et de rose pour s'adapter à chaque personnalité.

La collection complète sera lancée le 22 septembre dans certains magasins du monde entier, en ligne sur canadagoose.com et auprès de certains partenaires distributeurs.

Fondée en 1957 dans un petit entrepôt à Toronto, Canada, Canada Goose (NYSE:GOOS, TSX:GOOS) est un fabricant spécialisé dans la création de vêtements haut de gamme et performants. Chaque collection est inspirée par les exigences de l'Arctique, ce qui garantit la durabilité de chaque produit, des parkas aux vêtements de pluie, en passant par les habits et les accessoires. Canada Goose s'inspire d'une innovation incessante et d'un savoir-faire artisanal sans compromis, reconnu comme un leader pour son engagement Made in Canada. En 2020, Canada Goose a annoncé HUMANATURE, sa plateforme d'objectifs qui réunit ses initiatives axées sur la durabilité et les valeurs, renforçant ainsi son engagement à garder la planète froide et ses habitants au chaud. Canada Goose est également propriétaire de Baffin, un concepteur et fabricant canadien de chaussures de plein air et industrielles performantes. Visitez le site www.canadagoose.com pour plus d'informations.

