GOAT Games sort son nouveau jeu Bloodline: Heroes of Lithas en Europe





BERLIN, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La marque de jeux mobiles GOAT Games a sorti son nouveau jeu Bloodline: Heroes of Lithas en Europe le 21 septembre, après des sorties acclamées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le jeu a rassemblé un million d'utilisateurs au cours de son premier mois sur le marché international, et s'est hissé à la première place du Top New Free Chart de l'App Store iOS aux États-Unis le premier jour de son lancement.

Le jeu RPG free-to-play pour iOS et Android permet aux joueurs de faire évoluer la lignée de leur champion afin de créer de nouvelles générations de héros. Ces personnages héritent des compétences et de la puissance de leurs prédécesseurs. Les joueurs peuvent reconstruire leur ville, partir en guerre ou instaurer la paix avec les factions rivales, afin de devenir de puissants leaders capables d'unifier le monde de Lithas.

Pour préparer ce lancement, GOAT Games a réalisé une vidéo spéciale de présentation du jeu. On y découvre le rôle de Derik, qui reçoit une mystérieuse clé transmise par sa famille depuis des générations. Il entame alors un fabuleux périple avec cette clé, qui le transporte dans le monde fantastique de Lithas et fait de lui son chef, le prochain Haut Gardien. Son chancelier lui annonce qu'il a entrepris un voyage pour développer ses pouvoirs, devenant plus fort à chaque génération, comme l'indique le jeu : « Les héritages héroïques se transmettent de génération en génération. »

Regardez la vidéo complète :

Version anglaise : https://youtu.be/AK8B0fbm-Ys

Version française : https://youtu.be/ceHGKUySrwc

Version allemande : https://youtu.be/YACpdaVfHrE

Découvrez les caractéristiques du jeu :

Un monde fantastique riche et diversifié - Lithas est un monde qui abrite de nombreuses races et nations fantastiques. Formez un groupe d'exploration et découvrez de nouvelles terres et cultures, en nouant des amitiés et des relations sentimentales.

Bâtissez une cité prospère - Faites preuve de stratégie et associez les compétences uniques de différents héros afin de faire entrer la Cité de la lumière dans l'âge d'or !

Constituez une équipe de puissants héros - Formez une équipe solide capable de défendre le monde de Lithas en développant avec soin les lignées de vos champions au fil des générations afin de déterminer si vos champions héritent des forces, des traits et des compétences uniques nécessaires à vos futurs héros. Assurez honneur et gloire à votre clan !

Pour en savoir plus sur le jeu, téléchargez Bloodline: Heroes of Lithas gratuitement sur IOS et Android : https://app.adjust.com/5zzjla5_o96eegl . Utilisez le code BLDHOL1 pour obtenir des récompenses dans le jeu !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901735/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901736/2.jpg

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 06:46 et diffusé par :