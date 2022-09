Santé mentale et médecine de précision - Détentrice d'une technologie révolutionnaire d'aide au diagnostic reconnue percée scientifique majeure aux États-Unis, la Québécoise diaMentis amorce sa dernière phase de développement devant la FDA (Food and Drug Administration).





QUÉBEC, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Seule entreprise connue dans le monde pour capter les signaux rétiniens et décrypter les biosignatures spécifiques de la schizophrénie (SZ), de la bipolarité (BP) et de la dépression majeure (DM), diaMentis entend offrir sa technologie d'aide au diagnostic rapide aux omnipraticiens et aux psychiatres des États-Unis et du Canada à la fin 2024.

Une nouvelle technologie pour rapidement venir en aide aux patients et médecins en santé mentale

De toutes les disciplines médicales, seule la psychiatrie n'a aucun outil objectif d'aide au diagnostic et de suivi de patient en traitement. Une fois autorisée, cette nouvelle technologie pourrait transformer la vie de millions de personnes grâce à un examen par électrorétinographie (ERG) d'environ 45 minutes, ensuite analysé par la plateforme brevetée SaMD (Software as a Medical Device) de diaMentis. Notons qu'aux États-Unis1, plus de 29 millions d'adultes souffrent de l'une ou l'autre de ces maladies, alors qu'au Canada, plus de 2,3 millions de personnes âgées de 15 ans et plus en sont affectées2.

Seule entreprise également connue dans le monde à posséder un Breakthrough Designation (percée scientifique majeure) de l'agence américaine liée aux analyses des biosignatures et au diagnostic de la SZ et la BP, une dernière étape de validation sépare maintenant diaMentis de l'autorisation de la FDA. Celle-ci consiste à finaliser les conditions d'obtention des signaux ERG et la sélection des modèles d'analyse mathématiques et biostatistiques les plus performants via une étude de validation clinique auprès d'un échantillonnage représentatif de la population des États-Unis.

Maladies à multiples cofacteurs, diagnostics tardifs et dommages irréversibles pour plusieurs vies

Parmi ces maladies, deux sont irréversibles, la SZ et la BP, alors que la DM peut être potentiellement longue et, dans certains cas, être présente tout au long de la vie du patient.

Comme plusieurs cofacteurs cohabitent et se confondent au sein de ces pathologies, le diagnostic se dessine et s'obtient fréquemment sur de très longues périodes. Ainsi, les personnes atteintes de SZ ou de BP attendent couramment de 5 à 7 ans avant d'obtenir un diagnostic clair et précis, puis d'être adéquatement prises en charge pour leurs traitements et suivis médicaux.

Ces longs délais où la maladie poursuit sa progression sans être diagnostiquée amènent plusieurs personnes atteintes de SZ ou BP à perdre une vie fonctionnelle alors que si elles étaient diagnostiquées dans le prodrome de ces maladies -- soit lorsque les symptômes avant-coureurs font leur apparition --, elles pourraient être traitées rapidement et en mesure de maintenir une vie fonctionnelle.

Les systèmes de santé bénéficieraient également de son utilisation alors qu'annuellement, les coûts médicaux, sociaux et économiques de la SZ et de la BP atteignent 155 milliards $ et 213 milliards $ aux États-Unis 3,4. En proportion, ces coûts sont également observés au Canada.

Parce que la rétine est la seule partie visible du cerveau humain

Comme la rétine est connectée au système nerveux central, l'analyse des signaux rétiniens nous permet de mettre en évidence la présence de plusieurs biosignatures. Grâce à cette nouvelle technologie médicale, un diagnostic probant du clinicien, omnipraticien ou psychiatre, pourrait être dorénavant confirmé ou infirmé en moins de 12 heures suivant l'examen des signaux rétiniens plutôt qu'attendre en moyenne 5 ou 7 ans vu l'absence d'outil d'aide au diagnostic, tel qu'il est le cas actuellement en santé mentale.

Le traitement adéquat pourra être appliqué plus tôt dans le cours de la maladie et le suivi du traitement de chaque patient pourra être monitoré via des examens de ses signaux rétiniens subséquents.

Citation

«?Notre avancement et notre dialogue avec la FDA nous motivent à enrichir ce portfolio de solutions d'aide au diagnostic rapide au bénéfice de chaque patient, et de leur aidant naturel, quotidiennement aux prises avec la maladie mentale. Pouvoir bientôt contribuer à résoudre une des plus importantes problématiques en santé mentale que représente l'absence de diagnostic rapide au prodrome de la maladie, permettra un jour aux systèmes de santé du monde de bénéficier d'un outil d'aide au diagnostic accessible à chaque médecin concerné par les enjeux de santé mentale. Le développement de notre technologie innovante pourrait, avec l'ajout de capitaux et ressources nécessaires, être utilisée d'autres indications psychiatriques et non-psychiatriques.?»

- Normand Tremblay, co-fondateur et chef de la direction, diaMentis

À propos de diaMentis

Issue des travaux de l'Université Laval, diaMentis possède une robuste propriété intellectuelle sur l'analyse des signaux rétiniens avec des dépôts de brevets reconnus dans 156 pays. L'entreprise s'est vu décerner un Breakthrough Designation de la FDA, la plus grande agence réglementaire au monde. diaMentis compte 118 actionnaires particuliers et institutionnels québécois et canadiens. Elle a recueilli 32 M$ provenant très largement du secteur privé pour le développement de sa technologie d'aide au diagnostic rapide de la SZ, BP et DM, depuis son essaimage universitaire en 2016. Soutenue dans ses travaux par une littérature scientifique croissante, elle compte présentement 31 employés de huit différentes nationalités cumulant 19 doctorats ou maîtrises et conduit son étude de validation auprès de 15 sites cliniques américains et canadiens qui incluent notamment l'Université Harvard, le Feinstein Institute, l'Université de Rochester, l'Université de Montréal, l'Université McGill et l'Université de Toronto.

https://diamentis.com/

1. Source : National Alliance on Mental Illness, 2020 https://www.nami.org/mhstats 2. Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-chroniques/maladie-mentale.html 3. Source : Cloutier M, Aigbogun MS, Guerin A, Nitulescu R, Ramanakumar AV, Kamat SA, et al. The Economic Burden of Schizophrenia in the United States in 2013. The Journal of Clinical Psychiatry. 2016; 77(6): 764-771. 4. Source : Leona Bessonova, Kristine Ogden, Michael J Doane, Amy K O'Sullivan, Mauricio Tohen. The Economic Burden of Bipolar Disorder in the United States: A Systematic Literature Review, 2020. ClinicoEconomics and Outcomes Research, 2020; 12: 481-497.

SOURCE diaMentis

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 06:30 et diffusé par :