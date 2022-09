Forbes nomme CGI parmi les « meilleures firmes de conseil en management au monde »





MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a été nommée parmi les meilleures firmes de conseil en management au monde 2022* par le magazine Forbes. Ce classement annuel aide les dirigeants d'entreprise à évaluer les organisations qui offrent les meilleurs conseils d'experts pour évoluer dans un environnement commercial en mutation permanente. CGI figure dans la liste des meilleures entreprises de l'année en raison du succès associé à sa prestation de services-conseils stratégiques en management et en TI pour les clients du monde entier. Grâce à sa gamme complète de services dans ce domaine, CGI aide ses clients à définir leur orientation future, à s'adapter rapidement au changement et à se tailler un avantage concurrentiel en tant que leaders du numérique.

« Les investissements importants et continus des organisations du monde entier dans la transformation numérique exigent de nouvelles approches stratégiques pour repérer rapidement les perspectives de marché à grande échelle. Nos conseillers collaborent étroitement avec les chefs de la direction et les hauts dirigeants d'entreprise pour définir et déployer des stratégies d'affaires axées sur leurs objectifs, a affirmé George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. Nous sommes fiers d'être reconnus par Forbes comme l'une des meilleures entreprises de conseil au monde et nous nous engageons à continuer d'offrir à nos clients des perspectives qui allient savoir et faire. »

Au cours des quatre dernières décennies, CGI est devenue l'une des plus importantes sociétés de conseil stratégique en TI et en management au monde. Nous offrons des services-conseils au public comme au privé, notamment dans les secteurs des services financiers, de l'énergie et des services publics, du commerce de détail, des communications, de la santé et des sciences de la vie.

Ces services aident les dirigeants à obtenir des résultats durables dans des domaines essentiels tels que la stratégie d'entreprise, la conception de modèles d'affaires et d'exploitation, la transformation centrée sur l'humain, la création de valeur pour les clients et l'excellence opérationnelle, la gestion du changement organisationnel, la durabilité ainsi que la transformation numérique. Les professionnels de CGI offrent également des conseils spécialisés aux chefs de la direction informatique et financière.



Plusieurs organisations ont cité le portefeuille de services complets, les services-conseils sectoriels et technologiques ainsi que l'approche collaborative de CGI parmi les atouts de notre entreprise. IDC MarketScape, par exemple, a reconnu CGI comme un « acteur de premier plan » parmi les plus importants fournisseurs de services-conseils en stratégies numériques au monde en 2021. Plus tôt cette année Forbes a également nommé CGI parmi les meilleures firmes de conseil en management aux États-Unis pour la deuxième année consécutive.

Pour obtenir plus d'information sur les services-conseils stratégiques en TI et en management de CGI, visitez cgi.com

*en anglais

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

