TCL renforce ses engagements écologiques avec le lancement de #TCLGreen

SHENZHEN, Chine, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- TCL, une société de technologies intelligentes de premier plan au niveau mondial, a lancé la campagne #TCLGreen pour présenter sa démarche sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Elle a été présentée à l'occasion d'un événement de lancement en partenariat avec Warner Bros. Discovery, la première société mondiale de médias et de divertissement, à Roseto Degli Abruzzi, en Italie.

La campagne #TCLGreen est une initiative mondiale de TCL qui vise à créer une planète plus écologique pour tous. En plus de co-organiser l'événement de lancement, Warner Bros. Discovery a documenté la vision de TCL sur cet enjeu fondamental dans un film visuellement époustouflant.

Avec #TCLGreen, TCL souhaite amplifier l'importance des efforts de durabilité partout dans le monde.

TCLGreen : une manière artistique de lancer #TCLGreen

Lors de l'événement de lancement de la campagne, le 10 septembre, TCL a invité l'artiste Kevin Chu, membre du Royal Institute of British Architects, à présenter une installation d'art métaphysique durable révolutionnaire appelée TCLGreen, afin de raconter l'histoire ESG de TCL de manière créative.

Fusionnant l'art physique durable, l'art interactif et l'art du métavers, TCLGreen utilise plus de 1 000 cartes de circuits électroniques recyclées fournies par TCL comme matériaux de revêtement pour les représenter sous la forme de brins d'herbe numériques.

L'installation artistique intègre un système d'intelligence artificielle afin que le public puisse en faire l'expérience sous toutes ses formes dans un espace projeté avec des lunettes de réalité virtuelle. En outre, en exploitant les panneaux photovoltaïques fournis par un partenaire de TCL, TCLGreen peut transformer l'éclairage directionnel extérieur collecté le jour en sources de lumière la nuit.

Le maire de Roseto Degli Abruzzi, Mario Nunges, a assisté à l'événement pour célébrer les débuts de TCLGreen. Après l'événement, TCLGreen restera disponible pour le public de Roseto afin d'inspirer davantage de personnes à apporter un changement positif à l'environnement.

Roseto est une petite ville côtière du centre de l'Italie qui possède de nombreuses attractions naturelles dans un parc national. Elle a adopté des pratiques durables dans de nombreux aspects du développement de la ville, ce qui en fait un lieu idéal pour TCLGreen.

TCL construit un avenir plus écologique

« La campagne #TCLGreen est une étape importante de notre ambition concernant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouververnance», a déclaré Tiago Abreu, responsable de X-Lab Home Eco au centre de conception et d'innovation, TCL. « Nous sommes ravis de collaborer avec Warner Bros. Discovery, l'une des marques les plus emblématiques des médias, pour étendre cet impact positif et contribuer à inspirer davantage de personnes à opérer le changement qui s'impose dès maintenant. »

En tant qu'entreprise citoyenne responsable, TCL a intégré l'ambition #TCLGreen dans tous les aspects de son activité, qu'il s'agisse de la construction d'usines écologiques, de la fourniture de produits écologiques, de l'adoption d'industries écologiques ou de l'optimisation de sa chaîne industrielle écologique.

TCL adhère aux processus de fabrication écologique tout au long des cycles de production et d'exploitation. Elle a établi des procédures pour la gestion de la lutte contre la pollution de l'air, de la lutte contre la pollution sonore, des déchets solides et de la consommation des ressources énergétiques, conformément aux systèmes de gestion de l'énergie ISO50001 et de gestion des gaz à effet de serre ISO14064.

TCL s'engage à fournir des produits écologiques à ses clients grâce à l'innovation technologique. L'écran FHD de 23,8 pouces de TCL a permis de réduire la consommation d'énergie de 45 % par rapport aux produits conventionnels.

En tant qu'exemple d'industries écologiques, TCL Technology a réduit sa consommation d'énergie de plus de 2,7 milliards de kWh et économisé un total de 45,33 millions de mètres cubes d'eau en 2021, en s'appuyant sur des solutions innovantes, telles que l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits et de systèmes de recyclage de l'eau pure.

TCL continue d'optimiser sa chaîne industrielle écologique couvrant l'approvisionnement, la logistique, l'entreposage et le financement, en travaillant avec ses partenaires et fournisseurs. En 2021, TCL Technology a établi un nouveau modèle de financement de la chaîne d'approvisionnement écologique intégrant la comptabilité carbone pour transformer sa chaîne d'approvisionnement et respecter ses engagements en matière de faible émission de carbone.

En Europe, TCL est une marque de téléphonie mobile qui soutient le système d'étiquetage pan-industriel Eco Rating, un système d'évaluation rigoureux qui couvre les exigences, les attentes et les réglementations des utilisateurs, de l'approvisionnement en matières premières et en matériaux d'emballage à la fabrication et à la recyclabilité de ces éléments, afin de promouvoir une économie circulaire.

Aux États-Unis, TCL a travaillé en coordination avec l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les agences d'État et les communautés locales pour faire progresser les programmes de recyclage et d'éducation depuis 2019. Le TCL Take-Back Tour, offre aux résidents des solutions de recyclage gratuites pour les appareils électroniques dans les zones mal desservies. Le programme est devenu un modèle dans le secteur au milieu de la pandémie de COVID-19 et a valu à TCL le premier prix en matière de durabilité en 2021, décerné par l'EPA.

Sur le marché nord-américain, TCL recycle plus de 30 millions de livres (environ 13,6 millions de kg) d'électronique par an et, aujourd'hui, elle recycle l'équivalent d'un téléviseur TCL toutes les 10 secondes.

Grâce à des technologies innovantes et des solutions énergétiques propres, TCL s'engage sur la voie du développement durable pour créer un avenir plus vert pour tous.

