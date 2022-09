L'avenir de la confiance numérique exploré lors de la prochaine conférence de l'ISACA en Europe, avec l'allocution d'ouverture Hannah Fry





Réunir des experts mondiaux du secteur et des leaders d'opinion, Conférence de l'ISACA Europe du 19 au 21 octobre 2022 à Rome et en ligne, examinera l'avenir de la confiance numérique et se penchera sur les technologies émergentes, les meilleures pratiques et les sujets de développement du leadership. L'événement hybride de plusieurs jours comprendra un mélange de sessions en personne et virtuelles qui seront également disponibles à la demande, ainsi que des tables rondes interactives sur la confiance numérique et les nouvelles solutions aux défis actuels du secteur.

La conférence comptera plus de 50 intervenants, dont Hannah Fry, professeur de mathématiques des villes au Centre d'analyse spatiale avancée de l'UCL et auteur de best-sellers. Parmi les autres intervenants figurent l'auteure primée Carissa Véliz, professeur associé à l'Institute for Ethics in AI et membre du Hertford College de l'université d'Oxford, et Stefan Hyttfors, futuriste de renom, auteur et conférencier international sur les technologies perturbatrices, les changements de comportement et le leadership de nouvelle génération.

L'ISACA Conference Europe propose des sessions destinées aux professionnels de l'informatique, de la cybersécurité, de l'audit informatique, de la protection de la vie privée, de la gouvernance et des risques, d'une durée de 25 à 75 minutes chacune, qui permettent d'obtenir jusqu'à 18 crédits de formation professionnelle continue (FPC). Les pistes permettent un échange de connaissances entre pairs sur des thèmes émergents tels que l'écosystème des crypto-monnaies, les risques liés aux tiers, la réglementation en matière de protection de la confidentialité, l'informatique quantique, la cybersécurité, la numérisation, COBIT et CMMI.

Le lancement de la version bêta du nouveau cadre de l'écosystème de confiance numérique de l'ISACA est unique au programme. Les participants profiteront d'un accès anticipé lorsqu'il sera disponible.

« L'ISACA Conference Europe réunit des professionnels de la confiance numérique de toute l'Europe dans le but commun de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs défis, leurs idées et leurs solutions pour explorer comment donner vie à leurs meilleures idées et poursuivre la confiance numérique dans leurs rôles et au sein de leurs organisations », a déclaré Chris Dimitriadis, directeur de la stratégie mondiale de l'ISACA. « Cette conférence est notre première occasion de nous réunir en Europe depuis la période précédant le début de la pandémie et notre première occasion depuis que nous avons étendu notre présence en Europe avec un bureau à Dublin et une nouvelle équipe sur le continent. Nous sommes impatients de rassembler notre communauté professionnelle pour les aider à progresser dans leur carrière et à avoir un impact dans leurs entreprises. »

L'ISACA organisera également deux ateliers pré-conférence facultatifs, moyennant des frais supplémentaires, où les participants pourront obtenir jusqu'à 14 crédits (CPE) : l'atelier de deux jours intitulé « How to Mature Your Privacy Compliance Program » (Comment faire mûrir votre programme de conformité en matière de protection de la confidentialité) ou l'atelier d'une journée intitulé « Cyber Supply Chain Risk Management » (Gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement cybernétique) : L'atelier « The Essentials » (Les fondamentaux).

Pour plus de détails et pour vous inscrire à l'ISACA Conference Europe 2022, rendez-vous sur le site https://store.isaca.org/s/community-event?id=a334w000004h7yFAAQ. Les entreprises intéressées par des opportunités de sponsoring peuvent contacter [email protected].

À propos de l'ISACA

L'ISACA est une association professionnelle mondiale et une organisation d'apprentissage qui compte plus de 150 000 membres travaillant dans les domaines de la sécurité de l'information, de la gouvernance, de l'assurance, du risque et de la confidentialité. Elle est présente dans 188 pays et compte plus de 220 chapitres. En 2020, l'ISACA a lancé « One In Tech », une fondation philanthropique.

