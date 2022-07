LA NESKANTAGA FIRST NATION ACCUEILLE L'HONORABLE PATTY HAJDU, MINISTRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES





LANDSDOWNE HOUSE, TREATY 9 TERRITORY, ON, le 23 juill. 2022 /CNW/ - La Neskantaga First Nation a accueilli l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (FedNOR), au sein de la communauté.

La visite de la ministre coïncidait avec le rassemblement traditionnel de Neskantaga qui a eu lieu du 18 au 21 juillet 2022 et qui comprenait diverses cérémonies, enseignements et activités traditionnelles sur les terres de Landsdowne House, l'ancien emplacement de la communauté. La visite coïncidait également avec le pow-wow de la Neskantaga First Nation, qui a lieu du 22 au 24 juillet 2022. La ministre Hajdu s'est jointe aux membres de la communauté et aux visiteurs pour la cérémonie d'ouverture officielle ainsi que pour d'autres activités tout au long de la journée.

Le 19 juin 2022, la Neskantaga First Nation a indiqué être visée depuis maintenant 10 000 jours par l'avis d'ébullition de l'eau en vigueur dans sa communauté, sur une période de 27 ans. Avec la visite de l'ancienne ministre des Services aux Autochtones, Carolyn Bennett, en 2016, la visite de la ministre Hajdu représentait la deuxième visite d'une ministre des Services aux Autochtones dans la communauté. Lors de sa visite, la ministre Bennett a reçu un album photo de la Neskantaga First Nation sur l'infrastructure communautaire illustrant les conditions de vie dans la communauté.

La visite d'aujourd'hui fait suite à deux réunions tenues au cours des derniers mois, d'abord en juin, à Toronto, pour discuter de la voie à suivre commune, puis en juillet, pour faire le point et présenter la ministre Patty Hajdu aux jeunes de la communauté, qui ont profité de l'occasion pour faire part de leurs priorités et définir leur voie idéale pour l'avenir.

La visite d'aujourd'hui a commencé par une visite de l'aréna communautaire dirigée par des jeunes et des femmes, une visite de l'usine de traitement de l'eau et une visite du complexe des Aînés. La ministre Hajdu et le chef Moonias ont ensuite rencontré des membres de la communauté pour mieux comprendre la vie dans la Neskantaga First Nation.

Au cours de la visite, les membres de la communauté et la ministre Hajdu ont discuté de la façon dont le gouvernement du Canada peut soutenir davantage la Neskantaga First Nation, particulièrement en ce qui a trait à l'avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable en vigueur dans la communauté depuis 27 ans. Le Canada et la communauté de Neskantaga se sont engagés à travailler ensemble pour appuyer les mesures qui aideront à préparer la communauté à lever son avis à long terme, à renforcer la confiance de la communauté à l'égard de la salubrité de l'eau et à guérir des répercussions d'une génération sans eau potable propre et salubre.

La ministre s'est engagée à appuyer une proposition de la Neskantaga First Nation visant à financer deux postes d'orienteur en vue d'aider les membres de la communauté à traiter les traumatismes causés par la crise de l'eau à long terme. Ces orienteurs soutiendront les membres de la communauté en les mettant en contact avec des services de soutien en matière de santé, tout en recueillant des commentaires à l'égard d'un programme de bien-être à long terme visant à faire confiance au système d'approvisionnement en eau et conçu à partir de la rétroaction et de l'orientation de la communauté.

Cette proposition s'appuie sur l'engagement commun de la Neskantaga First Nation et du Canada à promouvoir le bien-être holistique des membres de la communauté. Plus tôt en juillet, la Neskantaga First Nation et le Canada ont mis au point les modalités en vue d'une évaluation du des infrastructures d'approvisionnement en eau, ainsi que les paramètres d'un rapport d'enquête expliquant comment et pourquoi le projet de modernisation de l'usine de traitement de l'eau a pris plusieurs années de plus que prévu et a dépassé le budget prévu.

À la suite de discussions avec les membres de la communauté, la visite de la ministre s'est terminée par un festin pendant le rassemblement traditionnel tenu sur les anciennes terres de Landsdowne House, à Neskantaga.

Citations

« La Neskantaga First Nation apprécie le temps qu'a pris la ministre Patty Hajdu pour s'adresser directement aux membres de notre Nation qui font face non seulement à de nombreux états d'urgence, mais aussi à une crise continue de l'eau qui enfreint les droits de la personne. Nous sommes convaincus que sa visite d'aujourd'hui viendra éclairer les décisions du Canada en ce qui concerne notre communauté alors que nous progressons ensemble vers la guérison et le mieux-être après les traumatismes qui nous ont été infligés après 10 000 jours (et plus) par le fait de vivre sans eau potable propre et salubre. »

Wayne Moonias, chef de la Neskantaga First Nation

« Un grand merci à la Neskantaga First Nation de m'avoir accueillie dans sa communauté pour rencontrer des jeunes, des Aînés, le chef Moonias et le conseil. Nous continuerons de travailler ensemble pour faire en sorte que votre communauté puisse avoir accès plus rapidement à de l'eau potable propre et salubre. Nous avons beaucoup de pain sur la planche, mais je sais qu'ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tout le monde. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Neskantaga First Nation est située dans le Nord de l' Ontario , au bord du lac Attawapiskat , à 271 km au nord-est de Thunder Bay . Il s'agit d'une communauté éloignée accessible uniquement par avion ou par route de glace durant l'hiver. Elle compte plus de 500 membres.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 23 juillet 2022 à 15:49 et diffusé par :