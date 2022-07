Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie la Traversée internationale du lac Saint-Jean





QUÉBEC, le 23 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 107 500 $ à la Traversée internationale du lac Saint-Jean, qui se déroulera jusqu'au 30 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 82 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Éducation accorde la somme de 25 000 $ en vertu du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne la 68e édition de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, une épreuve de nage d'envergure qui contribue à la renommée du Québec comme destination sportive. Cette initiative génère également des retombées économiques et touristiques importantes pour la région. J'invite les visiteurs et les athlètes à prolonger leur séjour au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un endroit qui regorge d'attraits et de paysages magnifiques! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nous sommes vraiment heureux d'appuyer ce bel événement sportif! La Traversée internationale du lac Saint-Jean constitue une occasion en or pour les athlètes de nage en eau libre de pratiquer leur sport dans un décor unique. Ce rendez-vous permet aussi aux spectateurs qui viennent les encourager de vivre des moments mémorables. J'en profite pour féliciter tous ces athlètes d'exception! Ils participent à une épreuve très exigeante et démontrent, d'année en année, une force mentale et physique hors du commun. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La Traversée internationale du lac Saint-Jean est un événement emblématique de la région. Cette compétition sportive attire des athlètes de différents pays et des milliers de touristes chaque année. Bravo à l'organisation, qui travaille fort pour offrir un programme de qualité! Des prestations musicales variées, des feux d'artifice et des activités familiales gratuites animeront la place de la Traversée et le centre-ville de Roberval du 23 au 30 juillet. J'invite la population à en profiter en grand nombre! »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et vice-présidente de la Commission de la culture et de l'éducation

