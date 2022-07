FPT Software présente ses capacités numériques dans le cadre d'un événement consacré aux technologies





FPT Software, filiale de FPT Corporation (FPT) et première entreprise informatique du Vietnam, a accueilli 550 visiteurs du monde entier à la Tech Exhibition le 20 juillet 2022. Organisé à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège social de FPT à Hanoï, l'événement a été l'occasion de démontrer les capacités technologiques haut de gamme de l'entreprise et d'affirmer son engagement en tant que fournisseur de solutions informatiques intégrales.

FPT Software ? Fournisseur de solutions informatiques intégrales

Intitulé «Thrive in the new future» (Prospérer dans un nouvel avenir), l'événement comprenait une conférence technologique avec la participation de dirigeants et d'experts d'entreprises mondiales telles qu'Accenture, Schaeffler, SAP, Toshiba, Standard Chartered, ainsi qu'une exposition technologique présentant les capacités numériques de FPT Software en matière d'intelligence artificielle, d'automatisation intelligente, de cloud et d'analyse, de cybersécurité, de métavers et de blockchain, entre autres.

Quelques applications concrètes de ces technologies ? Virtual MC, visite virtuelle de campus, peintures générées par l'IA ? ont été présentées à l'occasion de l'événement et ont suscité énormément d'intérêt chez les participants.

«Le salon technologique que j'ai le plaisir de visiter aujourd'hui est le reflet des tendances clés que j'observe sur le marché, notamment en ce qui concerne l'idée de devenir un fournisseur de services centré sur l'humain», a déclaré l'analyste principal de Forrester, Sam Higgins, lors d'une table ronde avec des dirigeants de FPT. Il a mentionné le concept d'organisations «adaptées à l'avenir», c'est-à-dire celles qui ont une compréhension claire des plateformes, des pratiques et des partenariats. «Une grande partie de ce que nous avons vu à l'exposition était des exemples montrant comment intégrer le principe d'adaptation à l'avenir dans la relation entre un fournisseur de services et ses clients. Je pense que c'est exceptionnel pour la région», a noté M. Higgins.

Dans le cadre de l'événement, FPT Software a présenté ses solutions informatiques intégrales ? notamment des services gérés et des services de conseil ? soutenues par ses 25 500 employés dynamiques, ses modèles de travail optimaux best-shore, nearshore et sur site, et un écosystème de start-ups internes.

Le voyage «Go global» continue

L'événement a reconstitué, sous la forme d'un voyage, le parcours d'expansion mondiale de FPT. Vingt ans après sa fondation, la Société compte aujourd'hui 58 agences internationales et une clientèle d'un millier d'organisations dans le monde.

Au cours de sa prochaine phase de développement, FPT ambitionne de continuer à tirer parti des technologies pour servir les personnes, autonomiser les entreprises et sauver des emplois. Le président de FPT, M. Truong Gia Binh, a cité les trois mots-clés qui guideront la Société dans son voyage vers l'avenir: les technologies, les personnes et l'engagement.

«FPT, qui était à l'origine une entreprise d'externalisation, est devenue un fournisseur de solutions informatiques intégrales, a déclaré M. Binh. L'entreprise s'engage à être un partenaire de confiance pour les entreprises qui se dirigent vers un avenir numérique. Une seule chose est certaine: l'incertitude. Mais quelles que soient les incertitudes, FPT sera toujours à vos côtés», a-t-il ajouté.

À propos de FPT Software

FPT Software est une filiale de FPT Corporation (FPT ? HoSE), le leader mondial des technologies et des services informatiques dont le siège est au Vietnam. FPT Software, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 632,5 millions USD, compte 25 500 employés dans 27 pays et territoires. Pionnière de la transformation numérique, l'entreprise fournit des services haut de gamme pour les usines intelligentes, les plateformes numériques, la RPA (automatisation robotisée des processus), l'IA, l'IdO, le cloud, l'AR/VR (réalité augmentée et réalité virtuelle), la BPO (externalisation des processus métier), entre autres. La Société sert un millier de clients dans le monde (dont une centaine sont des sociétés du Fortune Global 500) dans les secteurs de l'automobile, de la banque et de la finance, de la logistique et du transport, des services publics, etc. Pour plus d'informations, visiter le site Web http://www.fpt-software.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 juillet 2022 à 21:25 et diffusé par :