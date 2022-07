Création de Shanghai Electric New Energy Development pour accélérer le développement des activités vertes et bas carbone





SHANGHAI, 23 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'inauguration de Shanghai Electric New Energy Development Co., Ltd . s'est tenue le 15 juillet, marquant le développement accéléré des activités vertes et bas carbone de Shanghai Electric.

Lors de la cérémonie, Shanghai Electric Group a annoncé sa feuille de route pour les énergies renouvelables, ainsi que des accords avec cinq partenaires pour le développement conjoint de projets d'énergie renouvelable, et l'établissement de partenariats stratégiques avec plus de dix institutions financières et partenaires industriels en vue de construire un écosystème financier pour le secteur de l'énergie renouvelable.

Shanghai Electric, grand fabricant mondial intégré d'équipement haut de gamme, a construit de nouveaux systèmes d'alimentation complets et une solution intégrale pour les parcs industriels futuristes zéro carbone avec pour ambition de prendre la tête pour ce qui est d'aider le gouvernement chinois à atteindre ses objectifs de décarbonation.

Les politiques chinoises concernant le pic de carbone et la neutralité carbone, connues sous le nom de « double objectif carbone », constituent un changement systémique qui devrait avoir un impact large et profond à la fois sur l'économie et sur l'ensemble de la société tout en permettant de bâtir une société zéro carbone.

En réponse au 14e plan quinquennal de la Chine, l'entreprise a élaboré une feuille de route axée sur le développement de projets d'énergie éolienne, solaire, à l'hydrogène et de stockage, ainsi que sur l'intelligence industrielle, les équipements médicaux haut de gamme et d'autres nouvelles activités.

La création de l'entité « énergies renouvelables » est un pas essentiel dans la bonne direction. La nouvelle société a reçu un investissement total de 3 milliards de yuans, dont 2 milliards de yuans de Shanghai Electric Group et 1 milliard de yuans de Shanghai Electric Wind Power Group, et ambitionne de devenir le fournisseur le plus intégré et le plus innovant de projets d'énergies renouvelables et de services de cycle de vie complet.

Avec le marché intérieur comme secteur d'expansion initial et un oeil tourné vers le développement sur les marchés internationaux, Shanghai Electric New Energy Development s'engagera à construire une plateforme de service de cycle de vie complet pour un avenir basé sur les énergies renouvelables en développant des projets d'énergies éolienne, solaire, de stockage, thermique et à l'hydrogène, et elle s'engagera également à développer les activités intégrées de stockage d'énergie de réseau. À partir de la plateforme, l'entreprise prévoit de créer des solutions intégrées centrées sur l'optimisation des systèmes, des équipements simplifiés et des systèmes de contrôle intelligents, apportant un solide soutien au développement qualitatif des activités d'énergie renouvelable de Shanghai Electric Group.

À l'avenir, Shanghai Electric entend se concentrer sur la promotion de l'intelligence industrielle et de l'application des technologies tout en facilitant les interactions entre l'énergie et l'Internet industriel. En outre, l'entreprise prévoit de faire progresser le développement industriel durable à l'échelle mondiale grâce à l'utilisation de technologies en collaborant avec des parcs publics, des clients professionnels, des sociétés de capital-risque, des partenaires technologiques et des institutions financières, avec pour objectif ultime la création d'un monde meilleur pour tous.

Le secrétaire du comité du Parti du district de Fengxian, Li Zheng, et le secrétaire et président du comité du Parti de Shanghai Electric Group ont tous deux prononcé des discours lors de la cérémonie d'inauguration et salué le lancement de la nouvelle entreprise.

Étaient présents plusieurs représentants du gouvernement et des cadres supérieurs, y compris le maire et secrétaire adjoint du comité du Parti du district de Fengxian, Yuan Quan ; le secrétaire adjoint du comité du Parti et président de Shanghai Electric, Liu Ping ; le directeur général de la succursale de Shanghai de la Bank of China, Zhang Shouchuan ; le secrétaire du comité du Parti et président de Shanghai Guosheng Group et président de Shanghai Guosheng Capital Management, Shou Weiguang ; le secrétaire du comité du Parti et président de Shanghai Electric Power Construction, Jiang Lindi ; et le vice-président principal de China Merchants Bank et directeur général de la succursale de Shanghai, Shi Shunhua.

De plus, d'autres dirigeants de Shanghai Electric Group et de grandes institutions financières, notamment des banques, des sociétés de valeurs mobilières et des sociétés fiduciaires, ainsi que plusieurs journalistes ont également participé à la cérémonie.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 2727, SSE : 601727) est un fabricant d'équipement haut de gamme d'envergure internationale axé sur l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et l'infrastructure intelligente pour fournir des systèmes de qualité industrielle écologiques et intelligents. Il jouit d'un rayonnement international au sein des industries des nouvelles énergies, des énergies propres et efficaces, de l'automatisation, des dispositifs médicaux et de la protection de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1864439/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1864440/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 juillet 2022 à 20:02 et diffusé par :