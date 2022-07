ECENTA Digital joint ses forces à NATEEVO, et met l'accent sur l'expansion de ses services en Amérique du Nord





Les entreprises des États-Unis et du Canada ont maintenant accès à des services complets de transformation opérationnelle, de conception de services numériques et d'agences

DALLAS, 22 juillet 2022 /CNW/ - ECENTA Digital , les domaines de pratique de la planification stratégique, de la transformation opérationnelle et de l'automatisation du marketing d'ECENTA, une société de VASS Group, unit ses forces à NATEEVO , une agence numérique dont le siège social est situé à Madrid, en Espagne. La fusion renforce davantage le plan d'expansion international de NATEEVO, qui exerce actuellement ses activités en Europe, en Amérique latine, et maintenant aux États-Unis et au Canada.

NATEEVO offrira désormais des capacités et services accrus qui incarnent et améliorent le concept de plénitude numérique de NATEEVO et renforcent sa position dans le domaine des services-conseils à l'échelle mondiale. La plénitude numérique représente la totalité, la plénitude et l'expansion au-delà des limites au profit des clients de NATEEVO, de ses conseillers et de sa propre croissance organisationnelle. Les services de NATEEVO viendront compléter la gamme existante de services en y ajoutant des domaines de pratique comme la transformation opérationnelle, les stratégies de commerce et de marketing, les services d'agences numériques et la gestion du changement organisationnel.

Le siège social aux États-Unis et au Canada sera géré par Jessica Flores, vice-présidente, Stratégie et services numériques. Elle sera appuyée par une équipe de stratèges de l'expérience client et de la transformation opérationnelle, d'architectes des technologies de marketing, de spécialistes en automatisation du commerce et du marketing, ainsi que par un large éventail de spécialistes en la matière de la création, du contenu et de la mise en oeuvre.

« Cette expansion nous permet d'offrir à nos clients un portefeuille élargi de solutions, des ressources mondiales pour les mises en oeuvre stratégiques et techniques, et un accès à des experts-conseils et à des spécialistes en la matière internationaux, a déclaré Mme Flores. La fusion est bénéfique non seulement pour nos clients, mais aussi pour la croissance et les ambitions de nos experts-conseils et de nos chefs des services professionnels exceptionnels. »

L'expérience client, les activités de marketing et le commerce de NATEEVO sont alimentés par les technologies de classe mondiale de SAP, d'Emarsys, d'Adobe, de Salesforce, de Qualtrics et de Bolt.

« Ce positionnement de la marque NATEEVO dans un marché aussi important que l'Amérique du Nord est une réponse à notre stratégie d'expansion internationale et nous donne un formidable coup de pouce. Ce mouvement est en partie le résultat de l'excellent travail que nous avons accompli au cours des dernières années, transformant NATEEVO en une marque capable de présenter une proposition innovante et compétitive sur les marchés internationaux », a déclaré Pedro Latasa, chef de la direction de NATEEVO.

Pour en savoir plus sur les services numériques et les stratégies globales de l'équipe d'ECENTA Digital et de NATEEVO, visitez ECENTA.com .

À propos d'ECENTA ECENTA est une société allemande de services-conseils spécialisée dans les solutions d'expérience client appuyées par la technologie d'expérience client de SAP (ventes, marketing et commerce) et dont le principal marché est les États-Unis. Fondée en 2000 et établie à Walldorf, en Allemagne, ECENTA est devenue une force internationale sur le terrain comptant dix bureaux sur trois continents. Son personnel est composé de 220 professionnels de la mise en oeuvre de projets complexes pour de nombreux clients au sein de différentes industries. ECENTA Digital, qui regroupe les domaines de pratique de la planification stratégique, de la transformation opérationnelle, de l'automatisation du marketing et de la gestion du changement organisationnel d'ECENTA, a été fondée en 2018. Pour en savoir plus, consultez le ECENTA.com .

À propos de Nateevo NATEEVO est une société d'experts-conseils qui soutient les entreprises dans les domaines de la consultation stratégique, de la conception de services numériques et du marketing numérique. NATEEVO a été fondé en 2017 et son siège social est situé à Madrid, en Espagne. Il s'agit du principal cabinet d'experts-conseils spécialisés dans la transformation opérationnelle, les services de consultation stratégique, la conception de services numériques et le marketing numérique dans les régions d'Amérique latine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le NATEEVO.com .

À propos du VASS Group Vass Group regroupe des leaders du domaine des solutions numériques. L'entreprise exploite 20 bureaux (Allemagne, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Espagne, France, Grèce, Hollande, Japon, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Pérou, Roumanie, Singapour, Suède, Royaume-Uni et États-Unis) sur cinq continents et mise sur une équipe de plus de 3 400 employés. Grâce à notre vaste écosystème d'entreprises (VASS, NATEEVO, Serbatic, vdSHOP, T4S, Comunytek, ECENTA, CRI group et Movetia), nous aidons les grandes entreprises et les institutions publiques à réaliser leurs processus de transformation numérique et à développer et mener à bien les projets les plus innovants et évolutifs, de la stratégie à l'exploitation. L'entreprise est pleinement engagée envers la société. C'est pourquoi la fondation VASS a été créée en 2019 pour promouvoir la recherche et la formation dans le domaine des talents numériques. L'entreprise consacre 2 % de ses profits et 1 % de notre temps à des manifestations de solidarité. Toute cette croissance découle du talent et de la passion pour l'innovation et l'amélioration constante. Toujours à notre façon : simplifier ce qui est complexe. Pour en savoir plus, consultez le VASSCompany.com.

