La fondation Appeal of Conscience rendra hommage à Robert Kraft, fondateur, président et PDG du groupe Kraft, et à Jean-Paul Agon, président du groupe L'Oréal, lors de la 57e cérémonie annuelle de remise des prix Appeal of Conscience





NEW YORK, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La fondation Appeal of Conscience , une organisation interconfessionnelle qui se consacre à la liberté religieuse et aux droits de l'homme, et son président et fondateur, le rabbin Arthur Schneier, remettront le prix Appeal of Conscience 2022 à Robert Kraft, fondateur, président et PDG du groupe Kraft, et Jean-Paul Agon, président du groupe L'Oréal, lors de la 57e cérémonie annuelle des Appeal of Conscience Awards qui se tiendra à The Pierre Hotel à New York le lundi 19 septembre 2022.

Prix Appeal of Conscience :

Le prix Appeal of Conscience est décerné à des dirigeants d'entreprise visionnaires ayant le sens de la responsabilité sociale et qui utilisent leurs ressources et leur vaste portée au-delà des frontières pour mieux servir la communauté mondiale.

Selon le rabbin Arthur Schneier, « Robert Kraft sera cité comme un leader de l'éducation qui se tient à l'avant-garde de la justice sociale en combattant l'antisémitisme et toutes les formes de haine. Jean-Paul Agon sera reconnu pour son leadership visionnaire, innovant et global, engagé dans le respect de la dignité humaine, de la diversité et de l'inclusion. »

« C'est avec humilité que je reçois cet honneur et que je rejoins une liste aussi distinguée d'anciens lauréats », a déclaré Robert Kraft. « Ce que le rabbin Schneier a créé avec cette fondation et l'impact positif qu'elle a eu au cours du dernier demi-siècle est vraiment remarquable. Son éducation interconfessionnelle a fait du monde un endroit meilleur et plus pacifique. J'ai un immense respect pour sa poursuite inlassable de la lutte contre la haine et sa mission d'aider toute l'humanité. »

« C'est un immense honneur pour moi, et pour toute la communauté L'Oréal, de recevoir le prix Appeal of Conscience d'une organisation qui défend depuis plus de 50 ans une vision inspirante de la paix humaine », a déclaré Jean-Paul Agon, président du groupe L'Oréal. « Chez L'Oréal, nous avons pour objectif de toujours exercer nos activités avec une conscience profonde, un engagement et un sens des responsabilités pour notre monde. Voir nos contributions collectives reconnues nous procure à tous un grand sentiment de fierté. »

Robert Kraft :

Robert Kraft, fondateur, président et PDG du groupe Kraft, est un entrepreneur, investisseur et philanthrope américain dont le portefeuille d'entreprises et de marques couvre de nombreux secteurs verticaux, notamment le papier et l'emballage, le sport et le divertissement, l'immobilier et l'investissement à risque. Le portefeuille comprend plus de 100 investissements directs en capital-risque et en capital-investissement, dont les New England Patriots.

En 2019, Kraft est devenu un partenaire fondateur de la création de l'Alliance REFORM, une fondation axée sur la réforme de la justice pénale américaine en changeant les lois, les politiques, les coeurs et les esprits afin de réduire le nombre d'incarcérations à long terme résultant de violations mineures de la probation et de la libération conditionnelle. Kraft a également reçu le prix Genesis 2019, qualifié de « Nobel juif » par le magazine Time. En tant que lauréat du prix Genesis, Kraft a annoncé un engagement de 20 millions de dollars pour créer la Fondation pour combattre l'antisémitisme en réponse à la montée croissante de l'antisémitisme en Amérique et à l'étranger. La fondation a créé une initiative de médias sociaux appelée tbh, ou Together Beat Hate, qui crée des campagnes éducatives destinées à galvaniser son public dans la lutte contre toutes les formes de haine.

Jean-Paul Agon :

Jean-Paul Agon est président du groupe L'Oréal, leader mondial de la beauté. Il dirige le Groupe avec une double ambition : combiner performance économique et exemplarité dans les domaines environnemental, social, éthique et sociétal. Tout au long de sa carrière, il s'est toujours battu pour embrasser la diversité, promouvoir l'égalité, soutenir les diverses communautés et encourager l'acceptation à travers le monde. Le groupe a été désigné comme l'une des entreprises les plus éthiques du monde par l'Institut Ethisphere pendant 12 années consécutives. L'Oréal figure parmi les 100 premières entreprises du classement Refinitiv Diversity & Inclusion.

En 2021, Jean-Paul Agon a reçu le prix Courage Against Hate de l'Anti-Defamation League. En 2009, il a reçu le prix Pace Leadership in Ethics du Ethical Resource Center. Jean-Paul est président du conseil d'administration d'HEC Paris. Il est membre de la Table ronde européenne des industriels, administrateur de l'Institut français des relations internationales (Ifri) et président de la Société des amis du Musée d'art moderne de la Ville de Paris. Il est commandeur de la Légion d'honneur française.

Les présidents du 57e dîner annuel de remise des prix sont Brian Moynihan, président et PDG de Bank of America, ancien lauréat du FAC, et David Greenberg, PDG de L'Oréal USA.

« Lors du 57e dîner annuel de remise des prix Appeal of Conscience, nous rendrons hommage à Robert Kraft pour son travail de longue date visant à renforcer les communautés et à promouvoir la coexistence pacifique aux niveaux local et mondial », a déclaré Brian Moynihan, président et PDG de Bank of America. « Aujourd'hui, ces valeurs sont plus vitales que jamais, et je suis honoré de me joindre à la fondation Appeal of Conscience pour rendre hommage à ce leader visionnaire. »

« En tant que personne ayant travaillé avec Jean-Paul Agon pendant des décennies, je peux dire en toute confiance, au nom de toute la communauté L'Oréal, que L'Oréal est une entreprise plus responsable, plus activement engagée dans le monde et plus consciente de son pouvoir positif en tant qu'entreprise citoyenne mondiale grâce à sa vision et à son leadership », a déclaré David Greenberg, PDG de L'Oréal USA.

Les précédents lauréats du prix Appeal of Conscience :

L'ACF a récompensé d'éminents chefs d'entreprise en leur décernant le prix Appeal of Conscience, notamment : le Dr. Noubar Afeyan, Bernard Arnault, Mary Barra, Barbara Bush, Michael Bloomberg, Alex Gorsky, Robert Iger, Muhtar Kent, Coretta Scott King, Brian Moynihan, Virginia Rometty, Stephen A. Schwarzman, Masayoshi Son, Paul Volcker Timotheus Höttges, Stephen M. Ross, Susan Wojcicki, et le Dr. Albert Bourla.

À propos de la fondation Appeal of Conscience :

La fondation Appeal of Conscience, sous la direction du rabbin Arthur Schneier, oeuvre dans le monde entier au nom de la liberté religieuse, des droits de l'homme et de la coexistence pacifique depuis 1965. L'objectif permanent de la fondation Appeal of Conscience est de faire respecter le principe « vivre et laisser vivre ». Coalition interconfessionnelle de chefs d'entreprise, de religieux et de responsables de la politique étrangère, cette organisation internationale promeut la compréhension mutuelle, la paix et la coopération interreligieuse et fait entendre la voix de la conscience pour protéger les minorités. La fondation Appeal of Conscience estime que la liberté, la démocratie et les droits de l'homme sont des valeurs fondamentales qui donnent aux nations du monde leur meilleur espoir de paix, de sécurité et de prospérité partagée. www.appealofconscience.org

