Du 29 juillet au 7 août, participez à la 6e édition du Blitz international de suivi du monarque!

MONTRÉAL, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Chaque année, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, des milliers de bénévoles unissent leurs efforts pour contribuer à la conservation du monarque en recueillant des observations sur ce papillon et les asclépiades, et vous pouvez participer à cette incroyable activité trinationale en faisant part de vos observations du 29 juillet au 7 août 2022. Soulignons que l'Union internationale pour la conservation de la nature vient d'inscrire le monarque sur sa Liste rouge des espèces menacées, vos efforts sont donc plus essentiels que jamais!

Pendant cette période de dix jours, le Blitz international de suivi du monarque (le « Blitz ») invite la population de toute l'Amérique du Nord à trouver des plants d'asclépiades et à les examiner à la recherche d'oeufs, de chenilles, de chrysalides et de papillons. Les données du Blitz sont téléversées et transmises aux chercheurs par l'intermédiaire du Réseau trinational de connaissances sur le monarque , un entrepôt central de données de diverses sources qui les combine et aide les chercheurs à effectuer des analyses temporelles et spatiales à grande échelle. Les données recueillies par les bénévoles permettent à ces chercheurs de répondre à des questions clés concernant la répartition des monarques et des asclépiades, le moment de la reproduction et l'utilisation des ressources naturelles. Ces informations aident ensuite les conservationnistes à déterminer et à hiérarchiser les mesures de conservation des espèces.

Dans un monde qui évolue rapidement, les données à long terme sont particulièrement importantes pour nous aider à comprendre les tendances au sujet des populations et des habitats. Nos connaissances actuelles sur la taille de la population de monarques reposent en grande partie sur les données des populations hivernantes, lesquelles ont montré un déclin à long terme des populations migratrices de l'Est et de l'Ouest. En raison de l'étendue de la répartition spatiale et temporelle de ces papillons durant les mois d'été, les observations des volontaires sont essentielles à l'acquisition de connaissances sur les monarques en cette période de l'année. Les données du Blitz fournissent l'unique tableau coordonné de l'activité de reproduction estivale des monarques à l'échelle trinationale, et ces données sont importantes, d'une année à une autre, afin de connaître le degré de fécondité de la population reproductrice.

Pour prendre part au Blitz, veuillez transmettre vos observations à l'un des programmes scientifiques communautaires suivants qui y participent.

Au Canada : Mission monarque ( mission-monarch.org )

Ailleurs en Amérique du Nord :

Journey North ( journeynorth.org )

Monarch Larva Monitoring Project (Projet de suivi des larves de monarques, mlmp.org )

Naturalista ( naturalista.mx )

Western Monarch Milkweed Mapper (Outil de cartographie des monarques et des asclépiades de l'Ouest, monarchmilkweedmapper.org )

Suivez le Blitz et faites part de votre participation à cet effort international de conservation en utilisant le mot-clic #BlitzMonarque sur les médias sociaux.

Le Blitz est organisé par le Partenariat scientifique trinational pour la conservation du monarque, une collaboration d'organisations à laquelle participent la Commission de coopération environnementale (CCE) , l' Insectarium de Montréal (Espace pour la vie) , Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) , le Monarch Joint Venture (Partenariat pour les monarques), Journey North , l' United States Fish and Wildlife Service (Service de la pêche et de la faune des États-Unis), la Xerces Society for Invertebrate Conservation (Société Xerces pour la conservation des invertébrés) et la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Commission nationale des aires naturelles protégées) du Mexique.

Veuillez consulter le site https://www.mission-monarch.org/fr/mission-monarch-blitz/ pour en savoir davantage au sujet du Blitz.

