Total Telecom : La transformation de la numérisation intelligente est essentielle pour améliorer les revenus, l'efficacité et l'expérience des utilisateurs





Lors de la semaine d'Innovation Win-Win de Huawei, Total Telecom indique comment la transformation de la numérisation intelligente agit comme une clé pour permettre aux opérateurs de créer une nouvelle valeur commerciale.

La numérisation et l'intelligence ayant ouvert de nouveaux marchés potentiels et créé des moteurs de croissance lors de la transformation des opérateurs, Peng Song, président du département Carrier BG Marketing and Solution Sales de Huawei, a expliqué, lors de son intervention à la conférence Win-Win, comment les opérateurs pouvaient accélérer la transformation de la numérisation intelligente en trois couches.

La transformation numérique intelligente en trois couches comprend, comme l'a expliqué Peng Song, la numérisation intelligente des services, des opérations et de la maintenance (O&M), ainsi que des infrastructures. Cela aidera les opérateurs à créer trois valeurs clés : l'augmentation des revenus, l'amélioration de l'expérience et l'amélioration de la qualité et de l'efficacité.

« En nous basant sur les pratiques de transformation de Huawei, nous devons sélectionner des scénarios clés basés sur les difficultés, créer des valeurs en un point et les étendre progressivement à des zones plus larges », explique Peng Song.

Il a en outre mentionné que la transformation du marketing a enregistré trois étapes clés. La première étape consistait à « modifier le mode de travail » afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience utilisateurs. La deuxième étape consistait à « modifier le modèle de prise de décision », afin de maximiser le passage de la valeur produit à la valeur commerciale du client. La troisième et dernière étape consistait à « améliorer les capacités des partenaires », en exploitant les capacités internes pour activer le secteur.

En outre, Huawei s'est servie de son expérience de transformation de plus de 100 opérateurs pour élaborer un modèle d'évaluation en cinq dimensions et cinq niveaux de maturité relatif à la transformation numérique intelligente de l'exploitation et de la maintenance. Parallèlement, elle a créé un « DigiVerse Center mondial pour la transformation numérique intelligente », qui résume les scénarios à forte valeur ajoutée dans le processus de transformation réel.

La transformation numérique intelligente est une transition structurelle et systématique ciblant la valeur commerciale. C'est un cheminement qui exige des efforts constants pour améliorer la qualité et l'efficacité par l'automatisation et l'intelligence, et apporter des services plus intenses aux particuliers et aux entreprises.

