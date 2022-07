AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À WHITEHORSE





WHITEHORSE, YT, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Whitehorse.

Les médias sont invités à se joindre l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, à Brendan Hanley, député du Yukon, à l'honorable John Streicker, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et ministre de la Commission de la fonction publique, au chef Hähké [haw-kay] Roberta Joseph, gouvernement Tr'ondëk Hwëch'in, et le chef Steve Smith, des Premières nations Champagne et Aishihik.

Date : Le 25 julliet 2022



Heure : 12h 30 heure HAP



Lieu : 195 Olive May Way

Whitehorse, (YT)





SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 22 juillet 2022 à 16:21 et diffusé par :