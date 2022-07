Financement prévu au budget de 2022 pour la Stratégie sur le logement de la Nation métisse





BATOCHE, SK, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que 124,5 millions de dollars provenant du budget de 2022 appuieront les travaux en cours dans le cadre de la Stratégie sur le logement de la Nation métisse, qui est mise en oeuvre par les partenaires provinciaux métis et leurs institutions dans l'ensemble du territoire de la Nation métisse. Le ministre Miller a fait cette annonce lors du rassemblement métis qui s'est tenu à l'occasion du 50e anniversaire de Retour à Batoche.

Cet investissement fait partie d'un financement de 190,2 millions de dollars sur sept ans accordé aux communautés métisses dans le cadre des engagements financiers prévus au budget de 2022 qui visent à répondre aux besoins urgents en logement ressentis dans les communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires métis pour répondre aux besoins pressants des Métis en matière de logement et améliorer la qualité des logements dans les communautés métisses. Il s'agit d'une autre étape importante en vue de mettre en place les conditions nécessaires à l'établissement de communautés autochtones saines, sécuritaires et prospères, tout en appuyant l'autodétermination.

L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel pour améliorer les résultats en matière de santé et de services sociaux et assurer un avenir solide aux communautés et aux enfants autochtones. Dans le cadre du budget de 2022, le gouvernement du Canada prévoit des investissements sans précédent en vue de favoriser et d'élargir l'accès au logement dans les communautés autochtones, notamment des fonds destinés aux administrations et aux institutions métisses au Canada.

Citations

«?C'est un honneur pour moi de me joindre aux célébrations tenues aujourd'hui à Batoche, en Saskatchewan, pour reconnaître le patrimoine et la culture des Métis. À l'appui de l'autonomie gouvernementale des Métis, le financement du logement annoncé aujourd'hui apporte un soutien aux Métis dans les projets de leur choix.?»

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

«?Le financement du logement fondé sur les distinctions qui est accordé à la Nation métisse permettra aux citoyens métis d'avoir de meilleures conditions de logement dans l'ensemble du territoire. Nous nous réjouissons à l'idée d'appuyer nos membres dirigeants dans la mise en oeuvre de ce financement.?»

Présidente Cassidy Caron

Ralliement national des Métis

Faits en bref

Faisant fond sur un investissement de plus de 2,7 milliards de dollars pour soutenir le logement dans les communautés autochtones depuis 2015, le budget de 2022 prévoit 4,3 milliards de dollars sur sept ans pour améliorer et élargir le logement pour les Autochtones au Canada, ce qui comprend :

2,4 milliards de dollars sur cinq ans pour financer le logement des Premières Nations dans les réserves;



565 millions de dollars sur cinq ans pour financer le logement dans les communautés des Premières Nations autonomes et signataires de traités modernes;



845 millions de dollars sur sept ans pour financer le logement dans les communautés inuites;



190 millions de dollars sur sept ans pour financer le logement dans les communautés métisses;



300 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, en vue d'élaborer conjointement et de mettre en oeuvre une stratégie en matière de logement pour les Autochtones en milieux urbain, rural et nordique.

