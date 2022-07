Schneider Electric et Claroty lancent «Cybersecurity Solutions for Buildings » pour réduire les risques liés à la cybersécurité et aux actifs des bâtiments intelligents





Schneider Electric, le chef de file de la transformation digitale au service de la gestion et de l'automatisation énergétique, annonce le lancement de Cybersecurity Solutions for Buildings, une solution qui aide tous les clients à sécuriser leurs systèmes de gestion des bâtiments (BMS) afin de protéger leurs équipes, leurs actifs et leurs opérations. La solution conjointe avec Claroty, la société de sécurité pour les systèmes cyber-physiques dans les environnements industriels, de santé et commerciaux, combinera une technologie primée à l'expertise sectorielle et aux services de Schneider Electric pour identifier tous les actifs du bâtiment, fournir des capacités inégales de gestion des risques et des vulnérabilités, et proposer un suivi permanent des menaces pour protéger les investissements d'entreprise.

Cinquante pour cent des bâtiments d'aujourd'hui seront probablement encore opérationnels en 2050. Cette donnée encourage les bâtiments commerciaux à numériser leurs actifs, y compris leur système gestion des bâtiments. La technologie IdO pour les bâtiments devrait passer de 1,7 milliard de dispositifs connectés à la fin 2020 à plus de 3 milliards d'ici 2025. Alors que ces bâtiments commerciaux se transforment en bâtiments intelligents, ils partagent une caractéristique commune : une exposition accrue aux risques.

Le secteur doit relever les défis de sécurité inhérents aux bâtiments intelligents. Des études montrent que 57 % des dispositifs IdO sont vulnérables en cas d'attaques de gravité moyenne à élevée. Les cyberattaques ont déjà nui à plusieurs entreprises, notamment des infrastructures critiques comme des hôpitaux, des centres de données et des hôtels. Le secteur des édifices commerciaux doit trouver des moyens pour protéger l'accès aux systèmes TI de l'entreprise, ainsi qu'à ses infrastructures critiques.

« L'intégration de l'IdO dans les bâtiments est à l'origine d'une évolution prometteuse dans l'ensemble du secteur, mais comme avec toute innovation, de nouveaux risques apparaissent ", a déclaré Annick Villeneuve, vice-présidente, Digital Enterprise Solutions, Schneider Electric. "Pour les acteurs malveillants cherchant à perturber les opérations, tirer un avantage financier et/ou atteindre d'autres objectifs, et qui mettent de facto les personnes en danger, les bâtiments peuvent apparaître comme la cible parfaite. C'est dans cette optique que nous collaborons avec Claroty pour apporter à nos clients une solution exhaustive pour gérer les risques de sécurité et opérationnels auxquels sont confrontés les bâtiments d'aujourd'hui et de demain. »

Avec de plus en plus de dispositifs IdO déployés dans les bâtiments et une connectivité accrue de la technologie opérationnelle jusque-là isolée, les systèmes de gestion des bâtiments (BMS), et leurs contreparties TI, sont devenus des cibles alléchantes tentantes. De plus, les gestionnaires d'installations supervisent des centaines de fournisseurs, de prestataires de services et de techniciens avec une approche fragmentée, augmentant ainsi la complexité et les risques.

« En matière de sécurisation des systèmes cyber-physiques, y compris les BMS, la priorité est d'assurer la continuité et la sécurité des processus physiques", a déclaré Keith Carter, vice-président, Worldwide Channels and Alliances, Claroty. "En fusionnant l'expertise sectorielle approfondie et la technologie dédiée de Claroty aux services éprouvés et à l'engagement de Schneider Electric à promouvoir la transformation digitale à l'échelle mondiale, nous permettons à nos clients profiter des avantages des technologies de constructions intelligentes sans augmenter leur exposition aux cybermenaces, réalisant ainsi un grand bond en avant vers un avenir plus efficient et durable pour la planète. »

La gamme Cybersecurity Solutions for Buildings conçue par Schneider Electric et Claroty comprend les étapes suivantes: découverte des actifs, évaluation des risques, contrôle d'accès à distance, détection des menaces et réponse. Elle donnera aux propriétaires de bâtiments, aux exploitants d'installations et aux équipes de sécurité une solution simple sans ajouter de charge de travail supplémentaire afin d'identifier les risques de base, en réduisant continuellement les risques liés aux cybermenaces et aux actifs, pour détecter et stopper les menaces dans leur environnement avant que les services ne soient interrompus.

Capacités clés:

Fournit aux exploitants d'installations une solution simple et neutre grâce à laquelle ils peuvent facilement répondre aux exigences d'accès à distance sécurisé, d'inventaire d'actifs, d'efficience et autres, des propriétaires de bâtiments et des gestionnaires d'actifs.

grâce à laquelle ils peuvent facilement répondre aux exigences d'accès à distance sécurisé, d'inventaire d'actifs, d'efficience et autres, des propriétaires de bâtiments et des gestionnaires d'actifs. Fournit une solution de découverte automatisée des actifs et de cartographie des réseaux qui identifie et catalogue tous les actifs du système (BMS, IdO, UPS, systèmes électriques, etc.).

qui identifie et catalogue tous les actifs du système (BMS, IdO, UPS, systèmes électriques, etc.). Assure une solution de détection continue des menaces qui surveille en permanence les réseaux des bâtiments pour identifier, évaluer et alerter dans les meilleurs délais les indicateurs réseau et les anomalies au niveau des actifs.

qui surveille en permanence les réseaux des bâtiments pour identifier, évaluer et alerter dans les meilleurs délais les indicateurs réseau et les anomalies au niveau des actifs. Permet aux fournisseurs d'actifs et de systèmes de bâtiments intelligents de créer des canaux externes sécurisés pour se connecter facilement à des ressources et actifs spécifiques dans le réseau du bâtiment, sans introduire de risques supplémentaires.

pour se connecter facilement à des ressources et actifs spécifiques dans le réseau du bâtiment, sans introduire de risques supplémentaires. Fournit des tableaux de bord et permet l'élaboration de rapports pour permettre aux équipes de direction et de sécurité de comprendre les situations en cours, recevoir des recommandations personnalisées, et prendre des mesures adaptées pour réduire l'exposition aux risques pouvant affecter la sécurité, les opérations, les finances et la réputation.

pour permettre aux équipes de direction et de sécurité de comprendre les situations en cours, recevoir des recommandations personnalisées, et prendre des mesures adaptées pour réduire l'exposition aux risques pouvant affecter la sécurité, les opérations, les finances et la réputation. Fournit la seule solution d'accès sécurisé à distance (SRA) de l'industrie spécialement conçue pour les bâtiments et les environnements des technologies opérationnelles afin de renforcer la sécurité lorsque les fournisseurs, entrepreneurs et techniciens réalisent des activités de maintenance à distance.

De plus, la visibilité et la veille obtenues sur les technologies opérationnelles et l'environnement des actifs via le déploiement des solutions Cybersecurity for Buildings de Schneider Electric peuvent également apporter d'autres avantages aux propriétaires et exploitants de bâtiments enoptimisant leur efficience opérationnelle et leur productivité grâce à des perspectives exploitables. Chez Schneider Electric, notre mission centrale lors du développement de Cybersecurity Solutions for Buildings pour nos clients reste la même : en améliorant la résilience de leurs bâtiments d'aujourd'hui et de demain via une approche de cybersécurité optimisée avec une technologie et une expertise adaptées, Schneider Electric travaille main dans la main avec ses clients en tant que partenaire digital pour la durabilité et l'efficience, les aidant ainsi à tirer le maximum de leurs investissements et de leurs ressources.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.se.com/cybersecurity-services

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et durabilité pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital en matière de durabilité et d'efficience. Nous dynamisons la transformation numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie afin de concrétiser toutes les opportunités d'efficacité et de durabilité pour votre entreprise. Nous fournissons des points de terminaison vers l'intégration cloud connectant des produits, des contrôles des logiciels et des services à l'ensemble du cycle de vie, dans l'optique d'une gestion intégrée pour les maisons, les bâtiments, les centre de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous soutenons les normes ouvertes et les écosystèmes partenaires afin de libérer les possibilités infinies d'une communauté globale innovante, portée par nos valeurs communces : sens, inclusion et valorisation.

https://www.se.com/ca/fr/

Découvrez Life Is On et suivez-nous sur: Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Blog

Découvrez les dernières perspectives qui façonnent la durabilité, l'électricité 4.0 et l'automatisation de prochaine génération sur Schneider Electric Insights.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 juillet 2022 à 15:35 et diffusé par :