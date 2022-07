Avis aux Médias - Parcs Canada et la Métis Nation-Saskatchewan feront une annonce importante dans le cadre du programme d'ouverture du Back to Batoche





BATOCHE, SK , le 22 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et ministre des Affaires du Nord et Glen McCallum, président de la Métis Nation-Saskatchewan, feront une annonce durant le programme d'ouverture du Back to Batoche Festival.

Ministre Vandal fera une annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada. L'honorable Marty Klyne, sénateur, Saskatchewan sera également à l'événement.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Il s'agit d'un point de presse en personne. En voici les détails :

Date: Le 22 juillet 2022



Heure: 10 h HNC



Lieu: au site du Back to Batoche Festival

11 km au nord de l'autoroute 312, SK-225, Batoche (SK) S0K 3Y0

