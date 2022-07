Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Campbellton





CAMPBELLTON, NB, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et d'Ian Comeau, maire de la Ville de Campbellton.

Date : lundi 25 juillet 2022



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : Hôtel de ville de Campbellton, 78 rue Water

Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 1B1

