NTT présente au Short Shorts Film Festival & Asia 2022





NTT Corporation (« NTT ») a projeté la « Conférence internationale pour la visualisation de notre futur engendré par l'innovation technologique avec IOWN » au Short Shorts Film Festival & Asia 2022 (SSFF & Asia 2022), l'un des plus grands festivals internationaux de courts métrages d'Asie, reconnu par les Academy Awards américains. La conférence a présenté une discussion entre NTT, des experts de différents domaines, et des réalisateurs internationaux qui ont remporté le Grand Prix à SSFF & Asia au sujet d'une vision de l'avenir influencée par l'innovation technologique comme IOWN1.

Après sa projection à des cinéastes du monde entier, NTT a lancé un appel pour des courts métrages sur le thème de nos vies idéales créées en parallèle avec l'innovation scientifique et technologique. À partir des contributions, nous créerons un court-métrage qui reflète le mieux le thème.

Vous pouvez regarder la conférence sur le site Web officiel de SSFF & Asia 2022 .

NTT travaille à la réalisation d'une société intelligente fondée sur IOWN, la plateforme de communication nouvelle génération. En novembre 2021, nous avons fondé le Laboratoire de société naturelle pour communiquer la façon dont la technologie incorporant IOWN bénéficiera à la société et enrichira la vie des gens. Nous créons également des courts métrages pour transmettre aux masses notre vision d'un monde où l'innovation scientifique et technologique s'épanouit en parallèle d'une vie humaine idéale.

Parmi les experts et cinéastes qui ont participé à la conférence figuraient le producteur exécutif du Yubari International Fantastic Film Festival et Shinichiro Kumagaya, un professeur du Centre de recherche pour les sciences et technologies avancées de l'Université de Tokyo. La conférence a inclus des discussions sur les quatre thèmes suivants :

Partie 1 : En quoi consiste le « Laboratoire de société naturelle »?

Partie 2 : Laboratoire de société naturelle & Vie quotidienne - dans le contexte du film et de la science

Partie 3 : L'interprétation des créateurs sur la visualisation de la pensée

Partie 4 : Expression du monde créé par IOWN

Conférenciers :

Akiko Kudo

Vice-président directeur de NTT

Directeur des relations publiques

et Directeur adjoint de la stratégie commerciale*

*Juin 2022

Junji Watanabe

NTT Communication Science Laboratories

Chercheur principal distingué

Shinichiro Kumagaya

Pédiatre et

professeur agrégé

au Centre de recherche pour les sciences et les technologies avancées

Shuichi Fukatsu

Producteur exécutif

du Yubari International Fantastic Film Festival

Kristof Deak

Cinéaste ?

Genevieve Clay-Smith

Cinéaste

Les courts métrages sélectionnés et réalisés pour le concours sortiront l'année prochaine.

1 IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)

Une plate-forme de communication future utilisant une technologie de pointe liée à l'optique et une technologie de traitement de l'information pour créer un monde intelligent.

