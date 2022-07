INNERGEX ANNONCE LA MISE EN SERVICE COMPLÈTE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE PAR BATTERIE DE 9 MW / 9 MWH EN FRANCE





LONGUEUIL, QC, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce la mise en service complète du système de stockage d'énergie par batterie de 9 MW / 9 MWh Tonnerre en France. Située à Joux-la-Ville en Bourgogne-France-Comté, à proximité des parcs éoliens Yonne et Yonne II d'Innergex, l'installation assurera la stabilité du réseau et contribuera à l'équilibre et à la stabilité du système de transport d'électricité français.

La solution de stockage d'énergie a été conçue par EVLO, une filiale d'Hydro-Québec. L'enceinte du système de stockage d'énergie par batterie (BESS), certifiée IEC 62933 et testée UL9540A, comprend plusieurs caractéristiques de sécurité exclusives et utilise une technologie unique de phosphate de fer lithié (LFP), connue pour sa stabilité thermique et chimique supérieure. En outre, le système de gestion de l'énergie d'EVLO a été utilisé avec succès pour répondre aux normes élevées du client en matière de réserve de maintien de fréquence sur le système de transmission.

« Étant le premier projet de batterie autonome d'Innergex, la mise en service de Tonnerre est une réalisation considérable pour Innergex, et je suis très fier du travail incroyable de notre équipe en France », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Alors que la transition énergétique s'accélère dans le monde entier, les réseaux sans émission et décarbonés reposant davantage sur les énergies renouvelables nécessiteront des dispositifs de stockage d'énergie, une stabilité du réseau et des services auxiliaires. Le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie va continuer à croître, et notre équipe est prête à continuer à saisir les nouvelles opportunités de développement du stockage. »

« La mise en service complète du projet Tonnerre représente une étape importante pour EVLO et nous sommes honorés de l'avoir réalisée avec Innergex, un développeur expérimenté disposant d'un portefeuille impressionnant de projets. Grâce à notre équipe dévouée et à notre connaissance approfondie des exigences des réseaux électriques, nous sommes fiers de jouer un rôle actif dans la transition énergétique et de soutenir les efforts des services publics et des producteurs indépendants d'électricité pour atténuer les défis liés à la résilience des réseaux », a déclaré Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO.

Tonnerre a obtenu un contrat offrant un complément de rémunération d'une durée de 7 ans, qui offre un contrat à prix fixe pour le certificat de capacité avec le Réseau de Transport d'Électricité (RTE). L'installation générera des revenus supplémentaires qui varieront en fonction des prix de l'énergie en vigueur. Dans le contexte actuel de hausse des prix de l'électricité en France, Tonnerre est un complément au portefeuille d'Innergex qui sera exploité au maximum de son potentiel.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 84 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 484 MW (puissance installée brute de 4 184 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 8 parcs solaires et 1 installation de stockage d'énergie par batterie. Elle détient également une participation dans 13 projets en développement, dont 2 présentement en construction, d'une puissance installée nette totale de 733 MW (puissance installée brute de 770 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 745 MWh, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 679 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

À propos de Stockage d'énergie EVLO inc.

Établie au Québec (Canada), Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Amérique du Nord. EVLO est un fournisseur très complet qui offre des systèmes personnalisés de stockage d'énergie par batterie, des logiciels de commande, des services d'installation, d'inspection et de gestion de systèmes, ainsi que des programmes de recyclage en fin de vie. La gamme de produits de stockage d'énergie EVLO comprend des équipements conteneurisés de grande capacité. Pour en savoir plus : https://www.evloenergy.com

