Avis au public - Fermeture de la traverse des Chaudières aux automobilistes

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont-jetée de Hull et le pont Union de la traverse des Chaudières sera fermé aux automobilistes aux fins de travaux de réparation durant les périodes...

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de fermetures complètes, du 29 juillet au 1er août, des voies de desserte de l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) et de bretelles d'accès, entre le boulevard Industriel et l'autoroute 15 (des...

Le Groupe SNC-Lavalin inc. , une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un contrat pour fournir des services-conseils en ingénierie...