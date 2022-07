Recharge électrique - L'appel de projets pour un nouveau programme d'aide financière destiné aux entreprises visant à élargir le réseau de bornes de recharge rapide publiques est lancé





QUÉBEC, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du Plan de mise en oeuvre (PMO) 2022-2027 du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) et de la mise à niveau 2026 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles invite les entreprises à soumettre un projet dans le cadre du nouveau Programme de soutien au secteur privé pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques. L'enveloppe allouée pour celui-ci s'élève à 50 M$ sur trois ans, tel qu'annoncé le 28 avril dernier lors du dévoilement du PMO 2022-2027.

Afin d'accélérer l'électrification des transports pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de ce secteur et d'accroître l'accès à la recharge aux électromobilistes québécois, ce programme offre un soutien financier aux entreprises privées pour l'achat et l'exploitation de bornes de recharge rapide à courant continu (BRCC) publiques. Cette initiative a pour but de contribuer, avec d'autres mesures, à l'atteinte de la cible rehaussée par le gouvernement du Québec dans le PMO 2022-2027, qui est passée de 1,5 à 1,6 million de véhicules électriques (VE) immatriculés en 2030. Ainsi, pour faciliter l'introduction des VE sur les routes du Québec, le gouvernement financera des projets d'implantation, par le secteur privé, d'environ 250 BRCC supplémentaires qui seront intégrées au marché de la recharge publique.

Ce programme prend la forme d'appels de projets dont les demandes soumises seront évaluées par un comité de sélection. Les BRCC admissibles devront répondre à certains critères, dont ceux d'être d'une puissance d'au moins 100 kW, d'être maintenues en service pendant au moins 8?ans et d'être situées dans un endroit stratégique. Elles devront aussi être interopérables avec d'autres réseaux, dont obligatoirement celui du Circuit électrique d'Hydro-Québec. Le montant de l'aide financière offert variera en fonction de la puissance de la borne et pourra couvrir 80 % des dépenses admissibles, pour un maximum de 225 000 $ par borne.

Les entreprises désireuses d'en savoir plus sur les modalités de ce nouveau programme et de soumettre un projet sont invitées à consulter dès maintenant la page Web du Ministère à ce sujet. La date limite pour le dépôt des demandes dans le cadre du premier appel de projets est le 28 octobre 2022.

Faits saillants :

Ce programme est mis sur pied dans le cadre d'un volet de l'action 1.1.1.2 « Appuyer l'implantation de bornes dans les résidences, les entreprises et sur le réseau routier » du PMO 2022-2027 du PEV 2030. Ce volet consiste en l'installation de bornes supplémentaires pour améliorer l'accessibilité à la recharge rapide publique. Le programme s'inscrit aussi dans la mesure 8.11 du Plan directeur en transition énergétique, qui est de « Soutenir le déploiement de bornes de recharge rapide publique par le Circuit électrique et le secteur privé » et dans la mesure 8.1 « Prioriser la stratégie sur la recharge des véhicules électriques ».

Le PMO 2022-2027 prévoit également l'élaboration, d'ici 2023, d'une stratégie sur la recharge de véhicules électriques afin d'arrimer les besoins et l'offre de recharge, pour toutes les clientèles. La nouvelle mesure s'inscrit donc dans cette vision et constitue un pas de plus vers l'accroissement de l'offre de recharge pour les électromobilistes du Québec.

