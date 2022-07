Montréal invite la population à profiter du parc Frédéric-Back cet été





MONTRÉAL, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la saison estivale bat son plein, la Ville de Montréal, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ainsi que la TOHU unissent leurs voix pour inviter la population à découvrir ou redécouvrir un parc unique : Frédéric-Back. Tout l'été, une gamme complète d'activités à la fois culturelles, éducatives, sportives et récréatives y est proposée, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Une métamorphose unique!

Avec ses vallons et ses prairies ponctués de sphères blanches, le parc Frédéric-Back est un écrin de verdure ouvert à toutes et à tous. Paradis des activités extérieures telles que la course à pied, le vélo, l'observation d'oiseaux, d'insectes et d'étoiles, ses sentiers pédestres invitent à l'exploration.

Depuis le belvédère du Boisé Est, les friands de pique-niques pourront admirer le coucher du soleil tout en profitant d'une vue à 360 degrés sur la ville. Ouverte depuis l'été dernier, la Plaine Est est également un secteur à découvrir, où les usagers peuvent se prélasser sous des parasols. Un aménagement visant à connecter le parc Champdoré au parc Frédéric-Back, avec notamment un empierrement naturel franchissable, fabriqué avec les roches de l'ancienne carrière, et un sentier accessible universellement y seront finalisés au cours de l'été.

La TOHU y concocte annuellement une foule d'activités et d'événements gratuits. En été, le prêt de vélos, de trottinettes et de cerfs-volants est offert. Les amateurs seront heureux de savoir qu'ils peuvent venir escalader un mur mobile, érigé sous la forme d'une tour d'une grandeur de 7,5 mètres (tous les dimanches jusqu'au 31 juillet et le 2 août). Il est également possible de découvrir les multiples facettes du parc en compagnie d'un guide-animateur passionné lors d'une promenade ponctuée d'insolites paysages. Pour les adeptes d'activités culturelles, mentionnons le Festival Kreyrol (du 22 au 24 juillet), les ateliers Falla (du 9 juillet au 21 août) et la Falla de Saint-Michel (le 1er septembre).

Pour découvrir toute la programmation, visiter le site web de la TOHU.

Sortir des sentiers battus

Près du parc Frédéric-Back, plusieurs activités gratuites sont également offertes dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Les citoyennes et les citoyens sont invités à explorer au-delà du parc pour découvrir la riche programmation déployée pour les arrondissements limitrophes. Jeux d'eau, piscines et pataugeoires extérieures, activités sportives et culturelles, il y en a pour tous les goûts.

Pour la programmation complète, consultez Été O parc dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Vivez Ahuntsic-Cartierville cet été.

Citations

« De carrière de calcaire à site d'enfouissement, le parc Frédéric-Back est le plus grand projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en Amérique du Nord! Devant nos yeux, il se transforme progressivement en grand parc consacré à l'environnement, à la culture, aux loisirs et aux sports. Je suis on ne peut plus fière du chemin parcouru. Cet été, j'invite les citoyennes et les citoyens à se déplacer en grande nombre pour découvrir ce milieu exceptionnel, afin de mesurer toute la richesse et le caractère unique de ce joyau du territoire montréalais », a déclaré Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, de Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

« Avec ses sphères blanches qui lui confèrent des airs lunaires, le parc Frédéric-Back n'est pas n'importe quel parc. Et ce n'est pas seulement son look singulier qui le distingue. Ce parc atypique est aussi le symbole de la reconquête écologique d'un dépotoir. Si le parc à lui seul vaut le détour, les nombreuses activités offertes contribuent également à l'attrait du secteur. La Buvette de la TOHU est d'ailleurs ma nouvelle destination estivale en famille et entre amis. Je vous invite toutes et tous à découvrir cet endroit et bien d'autres autour », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« Le parc Frédéric-Back est un chef d'oeuvre environnemental et un magnifique parc urbain. Les aménagements diversifiés permettent d'y offrir une panoplie d'activités toute l'année. De plus, nous y trouvons le quartier général du cirque et de la planche à roulette, ce qui fait un mariage extraordinaire entre environnement, sport et culture. C'est un legs incroyable qui se trouve à deux jets de pierre de notre arrondissement : profitez-en ! », a mentionné Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif.

« La TOHU est heureuse d'être partenaire de la Ville de Montréal et de se voir confier la programmation des activités dans le parc Frédéric-Back. Ce parc est hors du commun. Une visite permet de se rendre compte rapidement qu'on est sur les lieux d'un défi technologique et écologique inédit et c'est une fierté pour nous d'y être associés. Le développement durable par la culture est l'une des ambitions de la TOHU et notre partenariat avec la parc Frédéric-Back nous permet d'avancer dans cette voie, tout en contribuant à la qualité de vie de la population de cette ville », a ajouté Stéphane Lavoie, directeur général de la TOHU.

Photos disponibles ici (Crédit : Frédérique Ménard-Aubin)

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

