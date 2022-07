WALLIX FAIT SON ENTRÉE PARMI LES LEADERS 2022 DU PAM DANS LE GARTNER® MAGIC QUADRANTtm





La progression de WALLIX dans le Magic Quadranttm est fulgurante. En 3 ans, WALLIX est passé de la catégorie "Acteur de niche" à "Challenger" puis, aujourd'hui, "Leader". WALLIX est le seul éditeur européen du Magic Quadranttm.

Gartner® reconnait la richesse fonctionnelle et la capacité d'innovation de l'offre WALLIX PAM4ALL (le PAM pour tous), une solution complète de gestion des accès à privilèges parmi les plus compétitives du marché.

Gartner® récompense la capacité de WALLIX à avoir développé des fonctionnalités de WALLIX PAM4ALL spécifiquement pour les environnements industriels, ce que vraiment très peu d'acteurs sont en mesure de proposer actuellement sur le marché.

PARIS, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- WALLIX, (Euronext: ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités fait un véritable bond en avant et devient "Leader" du PAM (Privileged Access Management) dans le Magic Quadrant tm réalisé par Gartner®, qui cartographie les acteurs de référence du marché. Il est important de souligner que WALLIX est le seul éditeur européen du Magic Quadranttm. La progression de WALLIX dans le Magic Quadranttm est fulgurante. En 3 ans, WALLIX est passé de la catégorie "Acteur de niche" à "Challenger" puis, aujourd'hui, "Leader". Selon WALLIX, c'est un gage de reconnaissance de la pertinence et de l'efficacité de la stratégie "Le PAM pour tous", avec une capacité d'innovation à la hauteur des ambitions de cette stratégie.

Gartner® fournit des informations exploitables et objectives aux dirigeants et à leurs équipes. Chaque année, Gartner® mène des recherches approfondies et récompense les entreprises informatiques, dans leur domaine particulier, ici le PAM (Privileged Access Management). Cet instantané de référence, appelé Magic Quadranttm, classe les entreprises en 4 catégories : "Acteurs de niche", "Visionnaires", "Challengers" et "Leaders".

"Le PAM pour tous", une stratégie gagnante

Pour répondre aux nouveaux enjeux du numérique (généralisation du télétravail et adoption massive des services cloud développement des Smart Cities, automatisation dans l'industrie et les services financiers, objets connectés...), WALLIX a développé une vision, le "PAM pour tous", lui permettant d'offrir à ses clients la promesse d'une transformation numérique sécurisée, pour tous. Gartner® valorise la volonté de WALLIX de positionner le PAM comme LA réponse aux besoins en cybersécurité de toutes les organisations, toute taille confondue, du monde entier. Pour WALLIX, "sécuriser tous les accès numériques" est désormais un enjeu vital.

Afin de concrétiser cette vision, WALLIX propose désormais WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée regroupant toutes les technologies de WALLIX, qui va au-delà de la sécurisation des comptes à privilèges et sécurise, selon le principe du moindre privilège, l'ensemble des utilisateurs à risque et des postes de travail d'une organisation. Gartner® reconnait que WALLIX PAM4ALL est une offre mature, riche en fonctionnalités et qui dispose de capacités étendues pour la gestion des sessions des utilisateurs.

WALLIX PAM4ALL s'adresse donc à tous les secteurs d'activité. Cependant, au vu de la criticité de l'industrie, WALLIX a décidé de dédier une partie de ses efforts de développement et d'innovation au secteur industriel. Gartner® récompense la capacité de WALLIX à avoir développé des fonctionnalités de WALLIX PAM4ALL spécifiquement pour les environnements industriels, ce que vraiment très peu d'acteurs sont en mesure de proposer actuellement sur le marché.

Gartner® souligne également la tarification, en moyenne, très compétitive de WALLIX, comparée aux autres acteurs du marché.

Enfin, WALLIX a reçu le badge Customer First délivré par le Gartner® qui atteste que WALLIX a une approche centrée sur le client. En effet, ce badge atteste que WALLIX prend en compte tous les avis de ses clients - positifs et négatifs - dans une volonté d'amélioration continue, afin d'offrir une solution à l'état de l'art en matière de sécurisation des accès et des identités numériques.

Gartner® met également à disposition des utilisateurs de solutions logicielles une plateforme gratuite d'évaluation et de notation : Gartner Peer Insight - Voice of the Customer. Ces évaluations sont strictement modérées et validées pour garantir l'authenticité et offrir une revue impartiale aux décideurs. Dans ce cadre, WALLIX a reçu en 2022 les distinctions "Strong Performer" et "Customer's Choice" qui attestent de la satisfaction des clients.

"La solution est facile à utiliser. L'éditeur a délivré un accompagnement continu pour sa configuration. Nos prestataires de services peuvent également accéder facilement à nos machines Linux. Le support est de grande qualité. Il trouve rapidement des solutions y compris pour les cas particuliers." Responsable Technique, secteur des médias et de l'édition ? Lire l'évaluation complète

"Nous sommes fiers d'être nommés Leader dans le PAM Magic Quadranttm de Gartner®. C'est le travail de tous les collaborateurs de WALLIX qui est récompensé, la reconnaissance de notre engagement envers nos clients avec notre volonté d'améliorer continuellement la couverture fonctionnelle de nos solutions. Nous continuons à nous démarquer en rentrant en 3 ans dans la catégorie des Leaders et confirmant ainsi notre rang en tant qu'acteur international majeur du secteur. Dans le cadre de notre plan stratégique Unicorn25, nous nous sommes engagés à renforcer notre stratégie produit en prenant appui sur la transformation agile de notre organisation R&D, pour répondre efficacement aux enjeux de nos clients avec une solution des plus compétitives du marché. Nous avons aujourd'hui une part de marché significative, une grande crédibilité et les capacités de marketing et de vente nécessaires pour faire adopter nos solutions." affirme Edwige Brossard, Product & Marketing Director chez WALLIX.

? Téléchargez le rapport complet : https://www.wallix.com/fr//gartner-2022-magic-quadrant-pam

À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques. WALLIX PAM4ALL, la solution de gestion unifiée des privilèges, permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Elle garantit la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elle assure également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. WALLIX PAM4ALL est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1900 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

A? PROPOS DE GARTNER®

Gartner, Inc. fournit des informations objectives et exploitables aux dirigeants et à leurs équipes. Nos conseils d'experts et nos outils permettent de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes et d'améliorer les performances des organisations en ce qui concerne les priorités essentielles à leur mission. Pour en savoir plus, rendez-vous sur: www.gartner.com

