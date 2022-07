Le gouvernement annonce une entente de principe avec l'Association des chirurgiens dentistes du Québec





QUÉBEC, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annoncent la conclusion d'une entente de principe avec l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) qui représente environ 4300 d'entre eux.

Par les mesures négociées, l'entente permet de reconnaître pleinement l'apport des dentistes tout en favorisant l'accessibilité aux soins de santé en collaboration avec les autres intervenants du réseau de la santé et des services sociaux.

Comme dans toutes négociations, nous laisserons le temps nécessaire à l'ACDQ de présenter l'offre à ses membres avant de rendre public les détails de l'entente.

Citations :

«?Je suis très heureuse de cette entente mutuellement satisfaisante pour les parties et je salue leurs efforts remarquables pour en venir à la conclusion de celle-ci. Nos dentistes sont importants et garantissent l'accès à des soins et services de qualité pour l'ensemble des citoyens du Québec. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« La santé des Québécois passe aussi par celle buccodentaire. Nos dentistes sont des partenaires importants du système de santé. Je tiens à les remercier pour leur travail.»

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

