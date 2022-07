/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN ONTARIO/

Le Groupe SNC-Lavalin inc. , une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un contrat pour fournir des services-conseils en ingénierie...

Air Canada et United Airlines ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de coentreprise transfrontalier (Canada?États-Unis), qui s'appuie sur leur alliance de longue date et permettra de proposer plus d'options de vols et de meilleurs...