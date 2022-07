Investissements PSP nomme Deborah K. Orida comme présidente et cheffe de la direction





MONTRÉAL , 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est heureux d'annoncer, après une recherche approfondie et rigoureuse au niveau mondial, qu'il a nommé Deborah K. Orida en tant que présidente et cheffe de la direction à compter du 1er septembre 2022

Mme Orida a 25 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement et de la finance. Plus récemment, elle était directrice générale principale, cheffe mondiale, Placements en actifs réels et cheffe du développement durable chez L'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC), où elle dirigeait le service mondial des Placements en actifs réels, qui englobe les groupes Infrastructure, Immobilier, Énergie durable, Création de valeur pour le portefeuille et Investissement durable. Elle succédera à M. Neil Cunningham, qui, à compter du 1er septembre 2022, deviendra vice-président et conseiller spécial de la présidente et cheffe de la direction, et soutiendra le processus de transition jusqu'à son départ à la retraite à compter du 31 mars 2023.

« La solide performance financière d'Investissements PSP démontre que l'organisation est bien positionnée pour une transition de leadership efficace », déclare Martin J. Glynn, président du conseil d'administration d'Investissements PSP. « En prenant cette décision, le conseil d'administration convient à l'unanimité que Mme Orida est la meilleure qualifiée pour diriger Investissements PSP vers sa prochaine phase de croissance et d'évolution stratégique. Au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les employés d'Investissements PSP, je tiens également à remercier Neil Cunningham pour son immense contribution et pour avoir assuré un processus de transition souple et sans heurts. »

« Je suis profondément honorée par cette nomination », affirme Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction désignée d'Investissements PSP. « Investissements PSP est une organisation mondiale qui a fait ses preuves en matière de performance et qui dispose d'une solide base de talents. C'est un immense privilège d'avoir l'occasion de diriger l'un des plus grands gestionnaires d'investissements de pension du Canada, qui connaît une croissance rapide, à un moment charnière. J'ai hâte de travailler avec l'exceptionnelle équipe de gestion d'Investissements PSP pour continuer à répondre aux opportunités du marché et à générer des rendements solides pour les contributeurs et les bénéficiaires sur un horizon à long terme. Sur le plan personnel, ma famille et moi sommes ravis de déménager prochainement à Montréal et de s'imprégner de la culture et de la communauté de la ville. »

Investissements PSP a affiché un rendement de 10,9 % pour l'exercice 2022, alors que l'actif sous gestion a augmenté de 12,7 % pour atteindre 230,5 milliards de dollars. Au début de l'année, le gestionnaire d'investissements de pension a également lancé sa première stratégie climatique avec des objectifs pour guider l'action climatique et la réduction des émissions.

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 230,5 milliards de dollars au 31 mars 2022. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

