Les atouts du cloud de Google séduisent les entreprises européennes

L'adoption de Google Cloud Platform (GCP) par les entreprises européennes suit largement les tendances américaines, alors que cet acteur relativement récent sur le marché européen trouve sa place dans la région, selon une nouvelle étude publiée aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), un chef de file mondial des études et conseils en technologies.

Selon le rapport "2022 ISG Provider Lenstm Google Cloud Partner Ecosystem" pour l'Europe, les entreprises intègrent GCP à leurs stratégies multicloud, souvent pour tirer parti de sa gestion avancée des données, ses outils analytiques et d'autres fonctionnalités. Un écosystème européen de partenaires de fournisseurs de services visant à aider les entreprises à déployer et utiliser GCP approche désormais une masse critique en termes de profondeur et de variétés de services.

"Les entreprises européennes montrent un intérêt croissant pour les avantages potentiels de GCP, suivant l'exemple des entreprises américaines", déclare Bernie Hoecker, associé, transformation du cloud entreprise, chez ISG.

Comme les entreprises européennes ont plus l'habitude de travailler avec AWS et Microsoft Azure, qui sont déjà bien établis sur le marché, il est probable qu'elles avancent prudemment avec GCP après la phase initiale de prise d'informations, déclare ISG.

"Au fur et à mesure que la complexité des tâches augmentera, nous prévoyons que les entreprises se décideront moins rapidement, étant donné que GCP commence tout juste à être pris en compte dans de nombreux domaines", déclare Jan Erik Aase, associé et responsable mondial, ISG Provider Lens Research.

Les grands fournisseurs de cloud public commencent à se démarquer en jouant sur des atouts spécifiques, déclare ISG. Alors que de nombreuses entreprises se sont tournées vers AWS pour ses capacités de calcul et de stockage à grande échelle, et vers Microsoft Azure pour ses services cloud intuitifs, GCP se différencie par ses fonctionnalités qui répondent aux besoins d'applications avancées, poursuit ISG. Par exemple, les véhicules autonomes, qui sont en cours de développement en Europe et aux États-Unis, nécessitent une prise de décisions en temps réel basées sur de gros volumes de données, avec des enjeux élevés en termes de rapidité et de précision.

GCP se démarque également au niveau de la durabilité, une considération de plus en plus importante pour les organisations américaines et européennes, indique le rapport. Google atteint déjà le zéro émission nette grâce à ses compensations carbone et s'est engagé à devenir neutre en carbone à l'horizon 2030.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Google Cloud Partner Ecosystem pour l'Europe évalue les capacités de 35 fournisseurs dans cinq quadrants: services de déploiement et d'intégration, analyses des données et apprentissage machine, services gérés, charges de travail SAP et services pour l'espace de travail.

Le rapport désigne Accenture et TCS en tant que Leaders dans les cinq quadrants, IBM comme Leader dans quatre quadrants, et HCL et Infosys comme Leaders dans trois quadrants. Cognizant est Leader dans deux quadrants, et Capgemini, GFT, Quantiphi et Wipro sont nommés Leaders dans un quadrant chacun.

De plus, Rackspace Technology est désigné Rising Star, une société avec un "portefeuille prometteur" et un "fort potentiel" selon la définition d'ISG, dans deux quadrants. Ancoris, CTS et Tech Mahindra sont nommés Rising Stars dans un quadrant chacun.

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles auprès de Cognizant, GFT et Quantiphi.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Google Cloud Partner Ecosystem pour l'Europe est à disposition des abonnés, ou contre un paiement unique, sur cette page web.

À propos de l'étude ISG Provider Lenstm

Réalisée par l'équipe mondiale d'experts d'ISG, la série d'études ISG Provider Lenstm Quadrant est la seule évaluation de fournisseurs de services qui combine une recherche empirique et une analyse de marché basée sur les données, avec l'expérience et l'observation du monde réel. Les entreprises y trouveront une multitude de données détaillées et d'analyses de marché qui les aideront à sélectionner les fournisseurs de services appropriés. Quant aux conseillers d'ISG, ils utilisent ces rapports pour confirmer leurs propres connaissances du marché et faire des recommandations aux entreprises clientes d'ISG. Les études couvrent actuellement les fournisseurs offrant des services en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, en Australie, à Singapour et en Malaisie. D'autres marchés seront couverts à l'avenir. Pour plus d'informations sur les études ISG Provider Lens, rendez-vous sur ce site web.

Une série d'études complémentaires, les rapports ISG Provider Lens Archetype, propose une évaluation inédite des fournisseurs en partant du point de vue de différents types d'acheteurs spécifiques.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) est un chef de file mondial des conseils et des recherches en technologies. Plus de 800 entreprises font confiance à ISG, dont 75 font partie des 100 plus grandes entreprises mondiales. ISG aide les entreprises, les organisations du secteur public ainsi que les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. Le cabinet est spécialisé dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, les analyses de cloud et de données; les conseils en sourçage; les services de gestion de la gouvernance et des risques; les services d'opérateurs réseau; la conception de stratégies et d'opérations; la gestion du changement; la veille commerciale, ainsi que la recherche et l'analyse des technologies. Fondé en 2006 et basé à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie une équipe mondiale de plus de 1 300 professionnels spécialistes de la numérisation opérant dans plus de 20 pays, renommée pour sa réflexion innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie des technologies et du secteur, ainsi que ses capacités de classe mondiale en termes de recherche et d'analyse basées sur les données de marché les plus complètes du secteur. Pour plus d'informations, visitez le site www.isg-one.com.

