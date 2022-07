Developing Telecoms : des TIC vertes au service de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la création de valeur nouvelle





Developing Telecoms a annoncé avoir assisté à la présentation intitulée « Green ICT for New Value » de Ryan Ding, président de la division « Carrier Business Group » de Huawei, lors de la « Win-Win Innovation Week » de la société.

M. Ding a expliqué que nous nous trouvions à un moment critique, où nous avons besoin d'accroître notre efficacité énergétique afin de pouvoir transmettre plus d'informations sans engendrer d'augmentation considérable de la consommation d'énergie.

Pour réduire l'empreinte carbone des infrastructures TIC, notre priorité numéro un doit être l'accroissement de l'efficacité énergétique. Les opérateurs doivent réduire leurs émissions de carbone globales et leur consommation d'électricité absolue tout en ayant davantage recours à l'électricité « verte ».

M. Ding a décrit la solution à trois volets proposée par Huawei pour aider les opérateurs à améliorer l'efficacité énergétique de leurs réseaux et à se concentrer sur une exploitation, des sites et des réseaux verts. Au niveau opérationnel, Huawei met en avant une solution qui met au point et distribue des politiques d'optimisation tout en rendant l'efficacité énergétique plus tangible et gérable.

Les infrastructures propres aux opérateurs profiteront énormément de ces améliorations de l'efficacité énergétique. On estime que faire appel aux TIC pourrait donner la possibilité à d'autres secteurs de réduire leurs émissions de carbone de 20 %. Qui plus est, les solutions TIC peuvent engendrer des réductions d'émissions pour ces autres secteurs équivalentes à dix fois la quantité d'émissions propres au secteur des TIC, un concept mis en exergue par le secteur et que Huawei désigne par le terme de « carbon handprint » (l'incidence positive qu'un produit ou service aura en matière de carbone tout au long de son cycle de vie).

Huawei et ses partenaires opérateurs collaborent pour permettre à d'autres secteurs de réduire leur empreinte carbone à l'aide de solutions spécifiques à chacun d'entre eux. On dénombre de multiples exemples de réussite dans des secteurs comme les ports, l'acier et l'extraction du charbon.

M. Ding a conclu en exhortant l'ensemble du secteur à être plus attentif à l'efficacité énergétique. Il a déclaré que la création d'un système indicateur applicable à l'échelle du secteur contribuerait à établir des paramètres de mesure de l'efficacité énergétique et orienterait le développement vert du secteur des TIC dans son intégralité.

À propos de Developing Telecoms

Developing Telecoms est le plus important portail d'informations en ligne pour les télécoms sur les marchés émergents, qui propose des actualités et des informations relatives aux télécommunications aux équipes de direction, aux décideurs des opérateurs réseau, aux gouvernements et aux utilisateurs finaux. Developing Telecoms affiche un total de 6,5 millions de pages consultées et plus de 1,2 million d'utilisateurs uniques par an. Son bulletin d'information hebdomadaire sur les marchés émergents compte plus de 50 000 abonnés. Developing Telecoms publie un éventail de rapports spéciaux concernant les télécommunications sur les marchés émergents, sur des sujets comme la 5G, l'IdO, les villes intelligentes et la connectivité du dernier kilomètre.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 juillet 2022 à 07:10 et diffusé par :