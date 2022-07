23 fabricants adoptent la technologie 600W+ pour que la capacité des plaquettes, cellules et modules de 210 mm atteigne 80 %





CHANGZHOU, Chine, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Un rapport EnergyTrend de TrendForce pour le deuxième trimestre 2022 indique que 56 fabricants de cellules, représentant environ 80 % de tous les fabricants de cellules, peuvent désormais produire des cellules de 210 mm, ce qui représente une croissance de 51 % en glissement annuel. En outre, 23 fabricants de modules ont désormais adopté la technologie 600W+.

Alors que le coût du polysilicium ne cesse d'augmenter, la nécessité d'accroître l'efficacité, de réduire les coûts et d'améliorer le taux de rendement interne des projets devient plus pressante que jamais. Les produits photovoltaïques de grande et de très grande puissance progressent rapidement en raison de leur puissance élevée, de leur efficacité, de leur fiabilité et de leur rapport coût-avantages considérable. Ils représentent aujourd'hui 80 % de la capacité et des expéditions de plaquettes, de cellules et de modules, et sont donc devenus le courant dominant du marché.

Pour télécharger le rapport complet, veuillez consulter : https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Outlook_Large-Sized_Wafers_Cells_and_Modules_2022-final.pdf

Tendance : 23 entreprises adoptent la technologie 600W+ alors que les modules haute puissance font l'objet d'appels d'offres

Les chiffres des appels d'offres de TrendForce montrent que la proportion de grands modules de 182 et 210 mm (y compris 210R) achetés et utilisés a augmenté de manière significative. Une analyse des 89,4 GW d'appels d'offres annoncés pour des modules photovoltaïques indique qu'environ 72,2 GW (77 %) d'entre eux n'ont pas d'exigences spécifiques en matière de taille et souhaitent simplement une puissance de 530 W et plus. 17,2 GW d'appels d'offres ont des exigences spécifiques en matière de taille de module, dont les grandes variations (182 et 210 mm) représentent 13,97 GW, soit 81,2 %.

Les modules de grande puissance se généralisent, notamment dans les centrales terrestres. Les produits photovoltaïques distribués de grande taille devraient également connaître une croissance rapide sur ce marché en plein essor.

La capacité des plaquettes de 210 mm a augmenté de 172 %, la part des grandes plaquettes dépassant 80 %.

Les capacités nouvellement établies au cours du premier semestre 2022 étaient principalement compatibles avec les grandes plaquettes de 182 et 210 mm. L'enquête EnergyTrend de TrendForce indique que les grandes plaquettes (182 et 210 mm) atteindront une capacité de 422,6 GW cette année, soit un ratio de 83,1 %, dont 164 GW (32,25 %) pour les tranches de 210 mm, soit une augmentation de 172 % d'une année sur l'autre (60,1 GW en 2021). Les grandes plaquettes (182 et 210 mm) détiendront une part de marché de 89,97 % d'ici 2023, les 210 mm représentant 274,6 GW, soit 46,35 %.

Les progrès réalisés en matière d'amincissement des plaquettes ont dépassé les attentes initiales et ont permis de réduire considérablement leur consommation. Les entreprises confrontées aux prix obstinément élevés des matières premières ne cessent de réduire leur utilisation de plaquettes en passant rapidement de 165 ?m à 160/155 ?m, et vont poursuivre le mouvement vers 150 ?m. La consommation de plaquettes devrait donc passer de 2,7 à 2,8 g/W en 2021 à environ 2,6 g/W.

80 % des entreprises peuvent produire 210 mm de cellules avec itération accélérée entre l'ancienne et la nouvelle capacité

Le déploiement des grandes cellules de 182 et 210 mm (y compris 210R) est en baisse constante, conformément aux mises à niveau et aux itérations des capacités des entreprises, ainsi qu'à l'évolution de leur demande. Selon l'étude de TrendForce, la capacité combinée des cellules de 182 et 210 mm (y compris 210R) est actuellement d'environ 82,5 %, tandis que les grandes cellules (182 et 210 mm) devraient atteindre une capacité de 593,25 GW en 2023, et la capacité totale des cellules de 210 mm pourrait atteindre 380,4 GW et une part de marché de 57,59 %.

Les modules de grande taille ont représenté près de 80 % des livraisons au premier trimestre 2022.

Les principaux fabricants de modules ont généré des livraisons combinées de 34,31 GW au premier trimestre 2022, les modules de grande taille (182 et 210 mm) représentant environ 27,26 GW, soit 79 %. La baisse de la demande de modules M6 et plus petits se traduit par une reprise des expéditions de grands modules. Les principaux fabricants de modules devraient expédier un total de 203-230 GW tout au long de l'année 2022, et les expéditions de modules de 210 mm (y compris 210R) augmenteront rapidement.

La technologie de type N 210 + est en route

Alors que la technologie PERC atteint le point limite de l'amélioration de l'efficacité et que le coût des matériaux, du transport et des terrains augmente, une nouvelle amélioration de l'efficacité de la conversion, une réduction des coûts du système et une accélération de l'itération et des mises à niveau de la technologie de type N deviennent essentielles pour les entreprises photovoltaïques qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel. Ainsi, des produits de 210 mm sont apparus, et l'ajout de toute technologie avancée était possible grâce à l'ouverture et à la compatibilité étendue.

Le mois dernier, Trina Solar a annoncé l'expansion de la capacité de l'usine de Xining, en se concentrant sur la nouvelle technologie de type N et 210, ce qui permettra à la société de créer une valeur accrue pour les clients en tant que fournisseur majeur de matériaux principaux. La puissance de sortie des modules devrait atteindre 700 W et plus grâce à la combinaison des technologies de type N et 210.

La colocation de produits de grande taille et de technologies avancées a ouvert un espace supplémentaire pour l'amélioration de l'efficacité et la réduction des coûts. Les modèles 210 mm + type N continuent à optimiser le coût lissé de l'électricité. Cela pourrait également augmenter la part du photovoltaïque dans les énergies renouvelables, et servir la cause des objectifs de plafonnement et de neutralité du carbone.

