Sasken nomme Abhijit Kabra au poste de directeur général





BANGALORE, Inde, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE: 532663) (NSE: SASKEN), un fournisseur de solutions d'ingénierie de produits et de transformation numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Abhijit Kabra en tant que directeur général. Il relèvera du président-directeur général, Rajiv C Mody. M. Kabra travaillera à faire croître l'entreprise de manière significative, à la fois de manière organique et inorganique.

Son expérience avérée dans la création d'entreprises qui tirent parti de la technologie comme facteur de croissance sera d'une grande utilité pour accélérer la transformation des activités de Sasken.

« Abhijit est un leader admiré par toutes les parties prenantes pour sa capacité avérée à créer et à exécuter des activités à grande échelle. Il a occupé des postes de direction dans certaines des plus grandes entreprises mondiales. Sa vaste expérience couvre de multiples industries, technologies et zones géographiques. Il est connu pour sa réflexion stratégique, sa gestion de la clientèle, son sens commercial et son éthique des affaires. En tant que créateur d'idées, il a permis une croissance incroyable dans les domaines de l'ingénierie des produits et des services numériques dans une multitude d'industries, a déclaré Rajiv C Mody. Le conseil d'administration et moi sommes ravis qu'Abhijit se joigne à Sasken. Cela donnera de l'élan et de la vitesse à notre parcours de transformation, pour nous ancrer fermement comme leader du marché dans l'espace 'De la puce à la connaissance' », a-t-il ajouté.

« Le moment est idéal pour Sasken de capitaliser sur les immenses opportunités de croissance dans ce qui a été décrit par NASSCOM comme la décennie technologique. Je m'engage à respecter cette vision et je m'efforcerai de tirer parti des solides fondations établies par Sasken au cours des trois dernières décennies. Sasken est unique et respectée pour ses talents internationaux de classe mondiale et ses clients de marque. Je suis ravi de l'occasion qui m'est donnée de dégager de la valeur pour toutes les parties prenantes, a déclaré Abhijit Kabra. Sasken possède une expertise approfondie dans les technologies de pointe, notamment la 5G, l'IdO, l'industrie 4.0, les semi-conducteurs, l'edge computing, les véhicules autonomes, etc. Je vois des opportunités significatives pour alimenter la croissance dans ces domaines qui sont des différenciateurs clés pour Sasken », a-t-il ajouté.

À propos de Sasken

Sasken est un spécialiste de l'ingénierie des produits et de la transformation numérique qui fournit des services de R&D en matière de conception et mise sur le marché ainsi que de puce à capacités cognitives aux leaders mondiaux des secteurs des semi-conducteurs, de l'automobile, de l'industrie, de l'électronique grand public, des appareils d'entreprise, des communications par satellite, des télécommunications et des transports. Depuis plus de 30 ans et grâce à de multiples brevets, Sasken a transformé les activités de plus de 100 entreprises du classement Fortune 500, alimentant plus d'un milliard de dispositifs grâce à ses services et à sa propriété intellectuelle.

